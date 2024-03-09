En fazla kar kalınlığı 176 santimetreyle o ilde ölçüldü

Kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 176, Kartalkaya'da 162, Sarıkamış'ta 147, Ergan'da 144, Palandöken'de 133, Erciyes'te 100, Yalnızçam'da 66, Haserek'te 58, Uludağ ve Yıldız Dağı'nda 45, Davraz'da 32, Ilgaz'da 24, Denizli'de 23, Kartepe'de 22, Kop'ta 21, Zigana'da 18, Mersivan'da 17, Murat Dağı'nda 8, Çambaşı'nda ise 2 santimetre ölçüldü.

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