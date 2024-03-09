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'Hiç kimsenin bize seçim kaybettirmek için ortada dolaşmasına rıza gösteremeyiz'

Yerel seçime az bir süre kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim çalışmaları devam ediyor. "Hiç kimsenin gölgemizde yürüyerek bize seçim kaybettirmek için ortada dolaşmasına rıza gösteremeyiz." diyen Erdoğan, "Bizim gölgemizde yürüyüp bize çelme takmaya çalışanlar istismarda da sınır tanımıyorlar." diye konuştu. Sözlerini yerine getirmek için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefete vaatlerini yerine getirmedikleri için tepki gösterdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mart 2024 16:25, Son Güncelleme : 09 Mart 2024 16:27
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'Hiç kimsenin bize seçim kaybettirmek için ortada dolaşmasına rıza gösteremeyiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Şanlıurfa mitinginde konuştu.

Yerel seçime ilişkin mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimize yalan söylemedik. Söz verdiklerimizi yerine getirmek için çalıştık. Söylediğimizi yapmak için gece gündüz gayet gösterdik." dedi.

Erdoğan, "Hiç kimsenin Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin, şahsımızın gölgesinde yürüyerek sırf bize seçim kaybettirmek için ortada dolaşmasına rıza gösteremeyiz. Bizim gölgemizde yürüyüp bize çelme takmaya çalışanlar istismarda da sınır tanımıyorlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Şanlıurfa'yı şanına yakışır bir şekilde yatırımlarla daha da farklı hale getireceğiz. Diğerlerinin böyle bir imkanı var mı? Böyle bir şey yapabilirler mi? İnsanlarımızı asla kandırmaya çalışmadık. Milletimize yalan söylemedik. Söz verdiklerimizi yerine getirmek için çalıştık. Söylediğimizi yapmak için gece gündüz gayet gösterdik.

Bir dönem ülkemiz siyasetine damfga vuran 'Onlar ne veriyorsa 5 fazlası benden' zihniyetini hatırlarsınız. Türkiye bunu çok ağır bir şekilde ödedi.

Alanda şu anda verilen rakam 70 bin

GALATASARAY- FENERBAHÇE DERBİSİ

7 Nisan'a hazır mısınız? 7 Nisan'da Fenerbahçe-Galatasaray maçını inşallah Şanlıurfa'mıza aldık, burada o maçı yapacağız. Çünkü Şanlıurfa'ya bu yakışırdı, şanına yakışır.

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla sadece bugünkü sorunların üstesinden gelme değil, daha huzurlu, güvenli, müreffeh bir gelecek için mücadele etme sözü veriyoruz. Önümüzdeki seçimde şehirlerimizi emanet edeceğimiz belediye başkanlarımızı da bu anlayışla belirledik.

"İZİN VERMEYİZ"

2019 seçimlerinde bir sürü vaatte bulundular. Sonuçta hiçbirini yapmadılar. Hep çok alanda şehirlerimizi geri götürdüler. Ülkemizin milli gelirini 21 yılda 3 kat artırmış bir yönetim olarak vatandaşımızın her derdi bizim derdimizdir. Her kesimden insanımızın sıkıntısını çözecek programa ve kararlılığa sahibiz.

Önümüzdeki seçimde şehirlerimizi emanet edeceğimiz belediye başkanlarımızı bu anlayışla belirledik. Hiç kimsenin Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin, şahsımızın gölgesinde yürüyerek sırf bize seçim kaybettirmek için ortada dolaşmasına rıza gösteremeyiz. Bizim gölgemizde yürüyüp bize çelme takmaya çalışanlar istismarda da sınır tanımıyorlar.

"ZULME SET ÇEKME DEVRİ"

Devir kavga veya çekişme değil, birlik olup zulme set çekme devridir. Tıpkı bir duvarın tuğlaları gibi kenetlenerek mücadelemizi sürdüreceğiz. Ayrışmayacağız, birbirimize asla düşmeyeceğiz. Kusuları büyütenlerden, farklılıkları derinleştirenlerden değil, kardeşliği yüceltenlerden olacağız. Böyle dertleri olmayana ne kulak verin, ne vaktinizi harcayın ne de oyunuzu heba edin.

2,5 MİLYON ZİYARETÇİ

Göbeklitepe, geçtiğimiz 5 yılda 2,5 milyon ziyaretçi ağırladı.

Şanlıurfa Alan Yönetimi Başkanlığı'nı kuruyoruz. Sosyal yardımlarda Şanlıurfalı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 33 milyar lira tutarında kaynak aktardık.

8 MART MESAJI

Dün Dünya Kadınlar Günü'ydü. Muhteşem toplantılar yaptık. Çünkü kadınlar bizim yüz akınımız. Cennet annelerin ayaklarının altında.

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