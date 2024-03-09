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Türkiye'nin ilk milli turbofan uçak motoru çalıştırıldı

Savunma Sanayii Başkanlığı himayelerinde başlatılan ve TEI sorumluluğunda yürütülen proje kapsamında, Türkiye'nin ilk askeri turbofan motoru TF6000 başarıyla çalıştırıldı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 09 Mart 2024 17:34, Son Güncelleme : 09 Mart 2024 17:37
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Türkiye'nin ilk milli turbofan uçak motoru çalıştırıldı

Türkiye'nin ilk askeri turbofan motoru TF6000, Milli Muharip Uçak KAAN'ın motoruna giden yolda teknoloji kazanımı, test ve kabiliyet gösterimi için kurgulanarak, gerçek bir askeri turbofan motor özelliklerine sahip olacak şekilde tasarlandı.

"KIZILELMA ve ANKA-3 gücünü TF6000'den alacak!"

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, proje gelişmesi ile ilgili olarak sosyal medya hesabında şu paylaşımda bulundu:

"Milli Gücümüz Göğsümüzü Kabartıyor, Yüreklere Huzur Veriyor! Vatan evlatlarımızın enerjisi ile güç verdiğimiz Türkiye'nin ilk Milli Turbofan Motoru TF6000 milli motor test sisteminde ilk kez çalıştırıldı! Test sürecinin sonunda KIZILELMA ve ANKA-3 gücünü TF6000'den alacak! Başta mühendislerimiz ve teknik ekiplerimiz olmak üzere projede emeği geçen herkesi yürekten tebrik ederim. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun."

TF6000 Projesi ile ülkemiz ilk kez askeri bir turbofan uçak motorunu çalıştırmış ve uçak motorları teknolojisi de ülkemize kazandırılmış oldu.

TF6000/TF10000 motor projeleri ile beraber Türkiye, aynı zamanda ilgili aksesuar alt sistemleri, fan modülü, değişken sabit kanatlı kompresör, akış karıştırıcı egzoz, art yakıcı tasarım, geliştirme ve imalat aşamalarını da gerçekleştirerek; kritik teknoloji, yerli yan sanayii firmaları ve tecrübeli insan gücü kazanımını da sağlayacak.

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