Fren yerine gaza basan sürücü, otomobiliyle fırına girdi

Yaşanan olayı anlatan Raisa Köp'ün eşi Ahmet Köp, sürücünün fren yerine gaza basması sonucu otomobilin fırına girdiğini, eşinin bacağının da tezgahın altında kalarak ezildiğini söyledi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu sırada fren yerine gaz pedalına basan sürücü, fırının camını kırarak içeri girdi, tezgaha çarptı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net