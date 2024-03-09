DİB-MBSTS soru kitapçığı ve cevapahtarı yayımlandı

ÖSYM açıklamasında:

2024-DİB-MBSTS: Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı

9 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'nın (2024-DİB-MBSTS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 9 Mart 2024 tarihinde saat 17.05'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci 19 Mart 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI