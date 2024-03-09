Bakan Koca'dan yeni hastane müjdesi
Bakan Koca'dan yeni hastane müjdesi
DİB-MBSTS soru kitapçığı ve cevapahtarı yayımlandı
DİB-MBSTS soru kitapçığı ve cevapahtarı yayımlandı
Türkiye'nin ilk milli turbofan uçak motoru çalıştırıldı
Türkiye'nin ilk milli turbofan uçak motoru çalıştırıldı
Kredi notu artışlarının devamı gelir mi?
Kredi notu artışlarının devamı gelir mi?
'Hiç kimsenin bize seçim kaybettirmek için ortada dolaşmasına rıza gösteremeyiz'
'Hiç kimsenin bize seçim kaybettirmek için ortada dolaşmasına rıza gösteremeyiz'
Bakan Özhaseki: Bizim derdimiz ev yapmak
Bakan Özhaseki: Bizim derdimiz ev yapmak
Restoranlar iftar menülerinin fiyatlarını belirledi
Restoranlar iftar menülerinin fiyatlarını belirledi
Bakan Bolat: Vatandaşı kazıklamak isteyenlerle alışveriş yapmayacağız
Bakan Bolat: Vatandaşı kazıklamak isteyenlerle alışveriş yapmayacağız
Kaçak yayın kullananlar dikkat: 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası var
Kaçak yayın kullananlar dikkat: 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası var
Aydın'daki 'sahte fatura' operasyonunda 6 tutuklama
Aydın'daki 'sahte fatura' operasyonunda 6 tutuklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistinlililere soykırım politikası uygulanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistinlililere soykırım politikası uygulanıyor
Ramazan öncesi israf uyarısı
Ramazan öncesi israf uyarısı
Şimşek'ten Fitch değerlendirmesi: Kredi notumuz daha da yükselecek
Şimşek'ten Fitch değerlendirmesi: Kredi notumuz daha da yükselecek
Şubatta otomobil pazarının ilk 3'ü değişti
Şubatta otomobil pazarının ilk 3'ü değişti
Görevi kötüye kullanan doktora 10 yıla kadar hapis istemi
Görevi kötüye kullanan doktora 10 yıla kadar hapis istemi
30 ilde FETÖ operasyonu: 91 gözaltı
30 ilde FETÖ operasyonu: 91 gözaltı
Gençlerden çağrı: 'İsrail ile ticaret haramdır' fetvası yayınlayın
Gençlerden çağrı: 'İsrail ile ticaret haramdır' fetvası yayınlayın
Ticaret Bakanı: 6 binden fazla işletmeye 16 milyon TL ceza kesildi
Ticaret Bakanı: 6 binden fazla işletmeye 16 milyon TL ceza kesildi
Fahrettin Koca'dan MHRS açıklaması! Randevu sorunu...
Fahrettin Koca'dan MHRS açıklaması! Randevu sorunu...
YRP'nin Stratejisi: AK Parti'nin küskün seçmenlerini CHP'ye yönlendiriyor
YRP'nin Stratejisi: AK Parti'nin küskün seçmenlerini CHP'ye yönlendiriyor
İstanbul'da 'Mahzen-7' operasyonu: Bir suç örgütü daha çökertildi
İstanbul'da 'Mahzen-7' operasyonu: Bir suç örgütü daha çökertildi
Borsa mı altın mı dolar mı?
Borsa mı altın mı dolar mı?
Sistem açığından 27 milyonluk vurgun: Tutuklandılar
Sistem açığından 27 milyonluk vurgun: Tutuklandılar
Fitch Ratings Türkiye'nin not görünümü pozitife çıkardı
Fitch Ratings Türkiye'nin not görünümü pozitife çıkardı
9 Mart 2024 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
9 Mart 2024 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Seçil Erzan: Fatih Terim'e 15 ay boyunca gelen paraları verdim
Seçil Erzan: Fatih Terim'e 15 ay boyunca gelen paraları verdim
Başhekim yardımcısı, kadınlar gününde astsubay eşi tarafından öldürüldü
Başhekim yardımcısı, kadınlar gününde astsubay eşi tarafından öldürüldü
'MOSSAD casuslarına yönelik soruşturmada tutuklu sayısı 63'e yükseldi'
'MOSSAD casuslarına yönelik soruşturmada tutuklu sayısı 63'e yükseldi'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu seçim benim için bir final
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu seçim benim için bir final
DEM Parti: Ankara'da 3 ilçede CHP ile kent uzlaşısı yaptık
DEM Parti: Ankara'da 3 ilçede CHP ile kent uzlaşısı yaptık
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Koca'dan yeni hastane müjdesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beykoz'a şehir hastanesi konseptinde bir hastane yapılacağı müjdesini verdi. Koca, "Bu yer 500 yataklı ama her odası tek yataklı olarak planlandı. Bunun dışında 219 yoğun bakımı olan bir yer. Yani toplamda muhtemelen 800 yataklı bir hastane olarak fonksiyon verecek" dedi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 09 Mart 2024 20:14, Son Güncelleme : 09 Mart 2024 20:16
Yazdır
Bakan Koca'dan yeni hastane müjdesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beykoz'daki Rüzgarlıbahçe Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından avlusundaki çay ocağında vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Koca, burada yaptığı konuşmada, 2 hafta önce Meclis'ten hastanelerde koordinasyon kurulu kurulacağına dair kanunun geçtiğini anımsatarak, "Başhekimle birlikte hastaneyi yönetecek olan bir yönetim kurulu olsun istiyoruz. Bu yönetim kurulu etkili bir kurul olarak faaliyet göstersin istiyoruz" diye konuştu.

Hastaları memnun eden hastanelere ve çalışanlara teşvik verilecek

Koca, hastanelerin, verimlilik, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), ameliyat randevuları, MR, tomografi, ultrason ve benzeri işlemlerde yaşanabilecek sorunlar, hastaların hastanelerden memnuniyeti gibi belirlenen kriterlere göre koordinasyon kurulu içinde hizmet vereceğini aktardı.

Ortalamanın üzerinde hizmet veren ve hastaları memnun eden hastanelerin başhekimlerinden başlayarak bütün yöneticilerine teşvik vereceklerini kaydeden Koca, "Ortalamanın üzerinde hizmet veremiyorsa, yöneticileri de o teşviki dolayısıyla alamayan bir hastaneyse, o bizim için alarm işareti olacak ve ne yapmamız gerekiyorsa yapıyor olacağız. Onun için bundan sonraki süreci takip ettiğimizden emin olun" şeklinde konuştu.

Beykoz'a 800 yataklı hastane yapılacak

Vatandaşların Beykoz'a hastane yapılması talepleri hakkında konuşan Bakan Koca, ilçenin kendine yetecek bir sağlık hizmetine kavuşması gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Büyük bir araziyi hızla bulalım dedik. Şu an düşünülen yer Milli Eğitime tahsis edilen bir yerdi, Türk Alman Üniversitesinin bitişiğiydi. Hatta orada İETT'nin kullandığı yerdi, hastanenin dibinde İETT'nin bu yeri de olmaz dedik. Plan değişikliğinde orayı da içine aldık. Dolayısıyla 200 dönümün üzerinde inşaatıyla birlikte, 500 yataklı olarak bu ay sonu ihalesi yapılıyor. Bu yer 500 yataklı ama her odası tek yataklı olarak planlandı. Bunun dışında 219 yoğun bakımı olan bir yer. Yani toplamda muhtemelen 800 yataklı bir hastane olarak fonksiyon verecek. Yer teslimiyle birlikte önümüzdeki 2-2,5 yıl içerisinde şehir hastanesi konseptinde bir hastaneye Beykoz'umuz kavuşmuş olacak."

Paşabahçe'de bulunan Beykoz Devlet Hastanesinin durumuyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Koca, hastanenin Boğaz görünümlü bir yere sahip olduğu için tadilatının çok zaman alabileceğini söyledi.

Koca, hastanenin ihya adı altında başka amaçla kullanılmasına hiçbir şekilde izin vermeyeceklerini kaydederek, "Orası da sağlık amaçlı yine hastane olarak kullanılmaya devam edecek. Kim ne derse desin asla inanmayın. Bugüne kadar ben sağlık amaçlı kullanılan herhangi bir hastanemizi, bütün bakan arkadaşlarım bilir, asla vermedim ve vermem" ifadelerini kullandı.

Koca, Beykozlu gençlerle bir araya geldi

Koca, daha sonra Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnafı ziyaret ederek sorunlarını ve taleplerini dinledi. Yoldan geçen öğrencilerle fotoğraf çektiren Koca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil verdi.

Daha sonra Beykoz Belediyesine ait Millet Sofrası'na gelerek vatandaşlarla çorba içip sohbet eden Koca, ardından Beykoz Belediyesi tarafından inşa edilen Beykoz Kahvecisi'nde kadınlara karanfil verdi.

Öğrencilerin merak ettikleri soruları yanıtlayan ve meslek seçimleri hakkında tavsiyeler veren Koca'ya, psikolojik danışmanlık ve rehberlik kulübünün rozeti verildi.

Koca'ya programlarında AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın eşlik etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber