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'Benim için bu bir final' diyen Erdoğan için bir ihtimal daha var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Benim için bu bir final' sözleri siyaset kulislerini hareketlendirdi. 2028'de Erdoğan bir kez daha Cumhurbaşkanlığına aday olabilmesi Meclis'ten geçiyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 10 Mart 2024 07:58, Son Güncelleme : 10 Mart 2024 08:04
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'Benim için bu bir final' diyen Erdoğan için bir ihtimal daha var

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 31 Mart seçimlerini işaret ederek "Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim" şeklindeki açıklamaları siyasi kulisleri hareketlendirdi.

YENİDEN ADAYLIK MECLİS'E BAĞLI

Anayasaya göre bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebiliyor. Bu durumda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2028'deki seçimlerde aday olma hakkı bulunmuyor. Ancak, Anayasa'nın 116'ıncı maddesi bu kurala bir istisna getiriyor. Buna göre, Cumhurbaşkanı'nın ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabiliyor. Meclis'te seçimlerin yenilenmesi kararı için üye tam sayısının beşte üç (360 milletvekili) çoğunluğu gerekiyor.

Anayasaya göre ülkeyi seçime Cumhurbaşkanı ve TBMM götürebiliyor. 2028'de seçimlerin yenilenmesi kararı TBMM tarafından alınırsa, Erdoğan bir kez daha Cumhurbaşkanlığına aday olabilecek. Ancak, seçimlerin yenilenmesi kararını Cumhurbaşkanı verirse, Erdoğan'ın üçüncü kez adaylık hakkı bulunmuyor.

Mevcut sandalye dağılımı dikkate alındığında, bugünkü şartlarda Cumhur İttifakı'nın milletvekili sayısı, TBMM'nin seçimleri yenilenmesi kararı için gerekli olan beşte üç çoğunluğa yetmiyor.

YENİ SİSTEMDE İKİNCİ DÖNEMİ

Erdoğan ilk kez 2014 yılında cumhurbaşkanı oldu. 10 Ağustos 2014'te başbakan olduğu dönemde ilk kez halk oyuyla yapılan seçimlerde Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilmişti. Ardından 2017 yılında anayasa değiştirilerek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildi. Yeni sistemin ilk seçimleri de 24 Haziran 2018'de yapıldı ve Erdoğan yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı seçildi.

Erdoğan, 28 Mayıs 2023'te yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda, CHP'nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yaklaşık yüzde 52 oyla geride bırakarak bir kez daha cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturdu. Böylece anayasaya göre Erdoğan, iki dönemlik cumhurbaşkanlığı görev süresini 2028 yılında tamamlamış olacak.

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