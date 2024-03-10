Bakanlık vatandaşı uyardı: Konut kredisi kullanacaklar dikkat!
Bakanlık vatandaşı uyardı: Konut kredisi kullanacaklar dikkat!
Gazze'den yürek burkan çığlık! Belki de son Ramazanımız
Gazze'den yürek burkan çığlık! Belki de son Ramazanımız
'Benim için bu bir final' diyen Erdoğan için bir ihtimal daha var
'Benim için bu bir final' diyen Erdoğan için bir ihtimal daha var
Yabancıya satış tepkisi yerliyi de kaçırdı! Yurt dışına para akıttık
Yabancıya satış tepkisi yerliyi de kaçırdı! Yurt dışına para akıttık
Konut kiralarında yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı?
Konut kiralarında yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı?
'Polis ve jandarmanın yakasında kamera olacak'
'Polis ve jandarmanın yakasında kamera olacak'
Bakan Koca'dan yeni hastane müjdesi
Bakan Koca'dan yeni hastane müjdesi
Türkiye'nin ilk milli turbofan uçak motoru çalıştırıldı
Türkiye'nin ilk milli turbofan uçak motoru çalıştırıldı
Kredi notu artışlarının devamı gelir mi?
Kredi notu artışlarının devamı gelir mi?
'Hiç kimsenin bize seçim kaybettirmek için ortada dolaşmasına rıza gösteremeyiz'
'Hiç kimsenin bize seçim kaybettirmek için ortada dolaşmasına rıza gösteremeyiz'
Bakan Özhaseki: Bizim derdimiz ev yapmak
Bakan Özhaseki: Bizim derdimiz ev yapmak
Restoranlar iftar menülerinin fiyatlarını belirledi
Restoranlar iftar menülerinin fiyatlarını belirledi
Bakan Bolat: Vatandaşı kazıklamak isteyenlerle alışveriş yapmayacağız
Bakan Bolat: Vatandaşı kazıklamak isteyenlerle alışveriş yapmayacağız
Kaçak yayın kullananlar dikkat: 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası var
Kaçak yayın kullananlar dikkat: 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası var
Aydın'daki 'sahte fatura' operasyonunda 6 tutuklama
Aydın'daki 'sahte fatura' operasyonunda 6 tutuklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistinlililere soykırım politikası uygulanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistinlililere soykırım politikası uygulanıyor
Ramazan öncesi israf uyarısı
Ramazan öncesi israf uyarısı
Şimşek'ten Fitch değerlendirmesi: Kredi notumuz daha da yükselecek
Şimşek'ten Fitch değerlendirmesi: Kredi notumuz daha da yükselecek
Şubatta otomobil pazarının ilk 3'ü değişti
Şubatta otomobil pazarının ilk 3'ü değişti
Görevi kötüye kullanan doktora 10 yıla kadar hapis istemi
Görevi kötüye kullanan doktora 10 yıla kadar hapis istemi
30 ilde FETÖ operasyonu: 91 gözaltı
30 ilde FETÖ operasyonu: 91 gözaltı
Gençlerden çağrı: 'İsrail ile ticaret haramdır' fetvası yayınlayın
Gençlerden çağrı: 'İsrail ile ticaret haramdır' fetvası yayınlayın
Ticaret Bakanı: 6 binden fazla işletmeye 16 milyon TL ceza kesildi
Ticaret Bakanı: 6 binden fazla işletmeye 16 milyon TL ceza kesildi
Fahrettin Koca'dan MHRS açıklaması! Randevu sorunu...
Fahrettin Koca'dan MHRS açıklaması! Randevu sorunu...
YRP'nin Stratejisi: AK Parti'nin küskün seçmenlerini CHP'ye yönlendiriyor
YRP'nin Stratejisi: AK Parti'nin küskün seçmenlerini CHP'ye yönlendiriyor
İstanbul'da 'Mahzen-7' operasyonu: Bir suç örgütü daha çökertildi
İstanbul'da 'Mahzen-7' operasyonu: Bir suç örgütü daha çökertildi
Borsa mı altın mı dolar mı?
Borsa mı altın mı dolar mı?
Sistem açığından 27 milyonluk vurgun: Tutuklandılar
Sistem açığından 27 milyonluk vurgun: Tutuklandılar
Fitch Ratings Türkiye'nin not görünümü pozitife çıkardı
Fitch Ratings Türkiye'nin not görünümü pozitife çıkardı
9 Mart 2024 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
9 Mart 2024 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Ana sayfaHaberler Dünya

Gazze'den yürek burkan çığlık! Belki de son Ramazanımız

İsrail soykırımının hedefindeki Filistinliler, 5 aydır havadan ve karadan maruz kaldıkları saldırılarla birlikte açlık, susuzluk, ilaçsızlık ve her çeşit hastalığın pençesinde yaşama mücadelesi veriyor. Yaklaşık 31 bin şehit veren Gazzeliler, bu Ramazan'ın kendileri için son Ramazan olabileceğini düşünüyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 10 Mart 2024 08:15, Son Güncelleme : 10 Mart 2024 08:25
Yazdır
Gazze'den yürek burkan çığlık! Belki de son Ramazanımız

Terör devleti İsrail'in 5 aydır 31 bin kişiyi katlettiği Gazze'de insani kriz büyüyor. İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü ve kıtlığa mahkum ettiği bölgede, Gazzeliler bu Ramazan ayının kendileri için belki de son Ramazan olacağını düşünüyor.

YARDIMLAR BİLE ÖLÜM GETİRİYOR

Gazze'nin güneyinde zor şartlar altında hayatını devam ettirmeye çalışan Modammed Rajap, "Ramazan'ı bu şartlar altında geçirmek istemezdik. Yiyecek ve içeceğimiz yok. Yemek bulmakta zorlanıyoruz. Bir aydır hayvan yemi yiyoruz. O da tükendi. Burada şu an en ucuz şey can. Bu belki de bizim için son Ramazan olacak" dedi. Havadan atılan yardımların insan onurunu zedeleyen bir başka uygulama olduğunu belirten Rajap, "Havadan atılan yardımlar da bize ölüm getiriyor. Paraşütler açılmadığı için yardımlar yere düştü. Şu ana kadar 5 kişi bu sebeple öldü. Amerika'nın gönderdiği yardımlar kokuyor. Gönderilen yardımların içerisinde domuz eti var" diye konuştu.

BİZ ZATEN 5 AYDIR ORUÇLUYUZ

Gazze'de 20 binden fazla çocuk bu Ramazan'ı kimsesiz geçirecek. Anne ve babasını kaybeden Ghena ve Menna Khatab kardeşler, "Eski günlerin geri dönmesini isterdik. Ramazan'ı kendi evimizde geçirmek isterdik. Ailemiz şehit oldu. İki kardeş kaldık bu hayatta. Ramazan geliyor. Soframıza oturacak kimsemiz kalmadı. Yemek hazırlayacak bir annemiz, bayramlık alacak bir babamız yok artık" dedi. Bir başka Gazzeli çocuk Ramdan Jazar ise "Dünyadaki tüm Müslüman çocuklar Ramazan'ı coşkuyla, süslerle, ışıklarla karşılıyor. Ama biz Gazze'de bombalardan kaynaklı aydınlatma ve seslerle karşılıyoruz. Tüm Müslümanlar davulcunun sesiyle sahur yapmak için uyanacak, biz bomba sesiyle uyanacağız. Bu sorun değil biz zaten 5 aydır oruç tutuyoruz." dedi.

SEVDİKLERİMİ YALNIZ BIRAKAMAM

Gazze'de yaşayan Türk Doktor Rukiye Demir Salihiye şunları söyledi: "Eşim Gazzeli. Birkaç gün önce Siyonistler tarafından bulunduğumuz bölge kuşatıldı. Yaşadığımız dairenin kapısını kırdılar, köpekleriyle saldırdılar. Eşimi tutukladılar. Buradan gidecek bir yerim kalmadı. Ramazan ayı için bir çadır kurmak zorundayım. En azından birlikte yaşadığım insanlara yardımcı olabilmem için bunu yapmalıyım. Ramazan ayını kendi ülkemde ailem ve sevdiklerimle geçirmek isterdim ama buradaki sevdiklerimi de yalnız bırakamam."

Enkaz üzerinde teravih

İşgalci İsrail, Gazze'ye yönelik barbar saldırılarında birçok camiyi yerle bir etti. Son verilere göre 621 cami ağır hasar aldı. Gazze halkı, Ramazan ayını yerle bir olan camilerde karşılayacak. Camiler yıkık olmasına rağmen enkazlar üzerinde teravih namazı kılınacak, mukabele yapılacak. Arkadaşlarıyla birlikte çadırları gezerek çocukları eğlendirmeye çalışan Ali Abdul Rahim Al Dali, "Ramazan ruhu kalmadı Gazze'de, ama yine de yaşatmaya çalışıyoruz. Ailemizden, evimizden, soframızdan mahrumuz. Bunun değerini bilin. Ramazanı ailemle birlikte evimde geçirmeyi umuyordum. Artık namaz kılacağımız bir camimiz bile yok. Tüm zorluklara rağmen hayat devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Merve Safa Akıntürk

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber