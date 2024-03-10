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Mahzen-8 operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir merkezli 4 ilde jandarma tarafından düzenlenen eş zamanlı "Mahzen-8 operasyonları"nda, aralarında elebaşı Agit Akan'ın da bulunduğu 20 şüphelinin gözaltına alındığını, organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mart 2024 08:58, Son Güncelleme : 10 Mart 2024 08:53
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Mahzen-8 operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız." ifadesini kullanarak şunları kaydetti:

"Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde MASAK ve Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Balıkesir merkezli Adana, İstanbul ve İzmir'de faaliyet gösteren organize suç örgütü üyesi şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurarak, silah ve mühimmat ticareti yaptıkları tespit edildi."

Operasyonlar sonucu 21 ruhsatsız tabanca, 7 av tüfeği, muhtelif miktarda uyuşturucu maddeyle çok sayıda şarjör ve fişeğe el konulduğu bilgisini veren Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik etti.

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