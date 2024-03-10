Üç ilde kar yağışı etkili oldu

Erzurum'da dün akşam aralıkla başlayan karla karışık yağmur, gece kara dönüştü.

Sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Karın ardından belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarına başladı.

- Kars

Kars'ta dün başlayan ve sabah saatlerine kadar etkisini sürdüren kar şehir merkezini beyaza bürüdü.

Kars-Digor kara yolunda kar yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri yollarda kar küreme çalışması başlattı.

Beyaza bürünen kentteki tarihi yapılar da güzel görüntü oluşturdu.

Bu arada karla kaplanan arazide yiyecek arayan tilkiler görüntülendi.

Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından ilçe merkezinde kar kalınlığı 30, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde 165 santimetreye ulaştı.

Ağaçlar, bitkiler karla kaplandı, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde, biriken karları temizledi. Bazı esnaf da yaban kuşlarını yemledi.

Esnaf Sergen Kılıç, kar yağışının martta da devam ettiğini ifade ederek, "Soğuk kış günlerinde yaban kuşları için dükkanlarımızın önüne, bulgur, buğday ekmek kırıntısı bırakıyoruz." dedi.

Ardahan'da da kar yağışı etkili oldu.

Sabaha doğru yağan kar kent merkezini beyaza bürüdü.