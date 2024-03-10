İstanbulluları sahura 3 bin 350 davulcu kaldıracak

Gabar'da 2024'ün ilk rekoru kırıldı, günlük varil 37 bine ulaştı
Gabar'da 2024'ün ilk rekoru kırıldı, günlük varil 37 bine ulaştı
Beş ilde kar yağışı etkili oldu
Beş ilde kar yağışı etkili oldu
Sağlık Bakanlığı'nın 5 yıllık yeni yol haritası belli oldu
Sağlık Bakanlığı'nın 5 yıllık yeni yol haritası belli oldu
Türk savunma sanayisi 10 yıla 13 havacılık motoru sığdırdı
Türk savunma sanayisi 10 yıla 13 havacılık motoru sığdırdı
Bakanlık vatandaşı uyardı: Konut kredisi kullanacaklar dikkat!
Bakanlık vatandaşı uyardı: Konut kredisi kullanacaklar dikkat!
Gazze'den yürek burkan çığlık! Belki de son Ramazanımız
Gazze'den yürek burkan çığlık! Belki de son Ramazanımız
'Benim için bu bir final' diyen Erdoğan için bir ihtimal daha var
'Benim için bu bir final' diyen Erdoğan için bir ihtimal daha var
Yabancıya satış tepkisi yerliyi de kaçırdı! Yurt dışına para akıttık
Yabancıya satış tepkisi yerliyi de kaçırdı! Yurt dışına para akıttık
Konut kiralarında yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı?
Konut kiralarında yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı?
'Polis ve jandarmanın yakasında kamera olacak'
'Polis ve jandarmanın yakasında kamera olacak'
Bakan Koca'dan yeni hastane müjdesi
Bakan Koca'dan yeni hastane müjdesi
Türkiye'nin ilk milli turbofan uçak motoru çalıştırıldı
Türkiye'nin ilk milli turbofan uçak motoru çalıştırıldı
Kredi notu artışlarının devamı gelir mi?
Kredi notu artışlarının devamı gelir mi?
'Hiç kimsenin bize seçim kaybettirmek için ortada dolaşmasına rıza gösteremeyiz'
'Hiç kimsenin bize seçim kaybettirmek için ortada dolaşmasına rıza gösteremeyiz'
Bakan Özhaseki: Bizim derdimiz ev yapmak
Bakan Özhaseki: Bizim derdimiz ev yapmak
Restoranlar iftar menülerinin fiyatlarını belirledi
Restoranlar iftar menülerinin fiyatlarını belirledi
Bakan Bolat: Vatandaşı kazıklamak isteyenlerle alışveriş yapmayacağız
Bakan Bolat: Vatandaşı kazıklamak isteyenlerle alışveriş yapmayacağız
Kaçak yayın kullananlar dikkat: 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası var
Kaçak yayın kullananlar dikkat: 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası var
Aydın'daki 'sahte fatura' operasyonunda 6 tutuklama
Aydın'daki 'sahte fatura' operasyonunda 6 tutuklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistinlililere soykırım politikası uygulanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistinlililere soykırım politikası uygulanıyor
Ramazan öncesi israf uyarısı
Ramazan öncesi israf uyarısı
Şimşek'ten Fitch değerlendirmesi: Kredi notumuz daha da yükselecek
Şimşek'ten Fitch değerlendirmesi: Kredi notumuz daha da yükselecek
Şubatta otomobil pazarının ilk 3'ü değişti
Şubatta otomobil pazarının ilk 3'ü değişti
Görevi kötüye kullanan doktora 10 yıla kadar hapis istemi
Görevi kötüye kullanan doktora 10 yıla kadar hapis istemi
30 ilde FETÖ operasyonu: 91 gözaltı
30 ilde FETÖ operasyonu: 91 gözaltı
Gençlerden çağrı: 'İsrail ile ticaret haramdır' fetvası yayınlayın
Gençlerden çağrı: 'İsrail ile ticaret haramdır' fetvası yayınlayın
Ticaret Bakanı: 6 binden fazla işletmeye 16 milyon TL ceza kesildi
Ticaret Bakanı: 6 binden fazla işletmeye 16 milyon TL ceza kesildi
Fahrettin Koca'dan MHRS açıklaması! Randevu sorunu...
Fahrettin Koca'dan MHRS açıklaması! Randevu sorunu...
YRP'nin Stratejisi: AK Parti'nin küskün seçmenlerini CHP'ye yönlendiriyor
YRP'nin Stratejisi: AK Parti'nin küskün seçmenlerini CHP'ye yönlendiriyor
İstanbul'da 'Mahzen-7' operasyonu: Bir suç örgütü daha çökertildi
İstanbul'da 'Mahzen-7' operasyonu: Bir suç örgütü daha çökertildi
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Yaşam

İstanbulluları sahura 3 bin 350 davulcu kaldıracak

Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Selami Aykut, 964 mahallesi bulunan İstanbul'da bu ramazanda yaklaşık 3 bin 350 davulcunun görev yapacağını söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mart 2024 11:23, Son Güncelleme : 10 Mart 2024 11:29
Yazdır
İstanbulluları sahura 3 bin 350 davulcu kaldıracak

Aykut, AA muhabirine, 11 ayın sultanı ramazanın geçmişten günümüze gelen birçok geleneğinin bulunduğunu ifade etti.

Davulla sahura kaldırmanın bu geleneklerden birisi olduğunu belirten Aykut, Osmanlı'dan gelen ramazana özel geleneğin günümüzde de sürmesinin vatandaşları mutlu ettiğini aktardı.

Aykut, İstanbul'da her ramazanda olduğu gibi bu sene de davulcuların görev yapacağını anlatarak, "Davulcularımız ramazanda vatandaşlarımızı sahura kaldırmak için hazırlıklarını tamamladı. Her ramazanda olduğu gibi bu yıl da mahalle muhtarlarımızın kontrolünde eğitim alan davulcularımız, ramazanın başlamasını dört gözle bekliyor." ifadelerini kullandı.

Muhtarların, davulcuların giyeceği kıyafetten, söyleyeceği maniye kadar bütün hazırlık aşamasını titizlikle takip ettiğini vurgulayan Aykut, şöyle devam etti:

"Muhtarlarımız davulcuları belirlerken kriterlere dikkat ediyor. Örneğin, ramazanda bir mahallede davulculuk yapacak kişilerin o bölgede ikamet etmesi gerekiyor. Aynı zamanda bu kişilerin geçmiş dönemde aynı mahallede davulculuk yapıp, yapmadığına önem veriyoruz. Davulculuk yapacak kişilerin ramazanın kültürüne yakışır kıyafetler giymelerini istiyor ve bunun takipçisi oluyoruz. Davulcularımız ramazanın gelmesinden çok mutlu ve heyecanlı. İstanbul'da 964 mahallemiz bulunuyor. Bu ramazanda kentte yaklaşık 3 bin 350 davulcu görev yapacak. Ramazan davulculuğu sokaklarımıza şenlik havası getiriyor. Bu geleneğin devam etmesine katkı sağladığımız için mutluyuz."

- Korsan davulculara dikkat

Aykut, muhtarlarının ramazan boyunca davulcuları denetleyeceğini dile getirerek, davulcuların yakalarında mutlaka muhtarlıktan onaylı kartlarını takmalarını gerektiğini kaydetti.

Vatandaşların yaka kartı takmayan, korsan davulculuk yapan kişilere dikkat etmesi gerektiğini belirten Aykut, "Ramazan davulculuğu yılda bir kez yapılan bir iş. Ramazan davulcusuna vatandaşlarımız ramazan davulu bahşişi verir. Ancak korsan davulcular, görevini özveriyle yapan arkadaşlarımızı mağdur edebiliyor. Davulcular ilk 15 gün davulunu çalar, 15 gün sonra gezer ve bahşiş toplarlar. Bir de bayram üstü vatandaşlarımızın kapısını çalarlar." diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber