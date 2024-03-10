13 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda 14 zanlı tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında siber dolandırıcılara yönelik çalışma yapıldı.

Türkiye'de faaliyet gösteren bir ödeme kuruluşunun sistemlerinde bulunan açıktan faydalanan bazı şüphelilerin, yaklaşık 3 ay boyunca 00.00 ile 00.01 arasında (59 saniye) toplam 1481 işlemle 27 milyon lirayı kendi hesaplarına geçirdikleri ve firmayı dolandırdıkları tespit edildi.

Şüphelilerin bunu gerçekleştirebilmek amacıyla 13 farklı şüpheli adına 63 cep telefonu hattı açtırdıkları, bu yolla işlemleri hızlı gerçekleştirdikleri anlaşıldı.

Yaklaşık 4 ay boyunca yapılan HTS, finansal hesap analizi teknik ve fiziki takip çalışmalarda 30 şüpheli tespit edildi.

İstanbul merkezli Yalova, Eskişehir, Ağrı, Antalya, Hatay, Van, Ankara, Siirt, Ordu, Konya, Bursa ve İzmir'de belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 32 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, evrak ve dokümana el konuldu.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından 32 şüpheliden 15'i serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 14'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken 3'ü ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.