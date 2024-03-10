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Nikah ile düğün tarihi uyuşmayan çiftlere yeni hizmet 'temsili nikah memuru'

Nikah ile düğün tarihi uyuşmayan çiftler, düğünlerinde 'temsili nikah memuru' ile de tören düzenliyor. Cübbesiyle organizasyona katılıp, nikah defterini imzalatıp, evlilik cüzdanını teslim eden temsili nikah memurlarının ücreti 1500 ila 4 bin lira arasında değişiyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Mart 2024 12:37, Son Güncelleme : 10 Mart 2024 12:37
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Nikah ile düğün tarihi uyuşmayan çiftlere yeni hizmet 'temsili nikah memuru'

Nikah tarihi ile düğün yeri rezervasyonu uyuşmayan çiftlerin, misafirlerinin beklentisini karşılamak amacıyla düzenlediği temsili nikah programları son dönemde yaygınlaştı.

Nikah kıyıldıktan sonra farklı tarihte salon, kır, sahil gibi mekanlarda düğün yapan çiftlerin ikinci kez nikah merasimi gerçekleştirdiği programlardaki artış, 'temsili nikah memurluğu'nu popüler hale getirdi.

Farklı illerde 2 düğün yapan, nikah ile düğün tarihi uyuşmayan, ikinci kez nikah merasimi düzenlemek isteyenlerin tercih ettiği programlarda görev alan temsili nikah memuruna ödenen ücret, 1500 ila 4 bin lira arasında değişiyor.

Düğün öncesinde çiftlerle konuşarak, isteklerini öğrenen, aldığı bilgiler doğrultusunda etkinlikte söyleyeceği yazıyı hazırlayan, isteğe göre mizahi veya beklenti doğrultusunda konuşma yaparak misafirlere eğlenceli tören yaşatan temsili nikah memurları, merasimde cübbesiyle, evlilik cüzdanını vermesi ve deftere imza atılması gibi ritüelleri de yapıyor.

Temsili nikah memurları, çiftlerin isteğine göre konuşup, farklı konseptlerdeki organizasyonlarla tiyatral nikah yaparak, programa katılanların daha eğlenceli vakit geçirmesini sağlıyor.

Sayılarında artış var

İnternet ortamındaki ilan sitelerinde 'temsili nikah memuru' olarak paylaşım yapıp, nikah merasimi düzenleyecek çiftlerle bağlantı kurmaya çalışan 'temsili nikah memuru' sayısında artış yaşandı.

İllere ve organizasyona göre paylaşımlarında 1500 ila 4 bin lira arasında ücrete temsili nikah memurluğu yaptıklarını anlatan ilan sahipleri, talep halinde temsili nikah düzenlemek isteyenlerle görüşmeler yapıyor.

İlan detaylarında, temsili nikah memurları etkinliğe cübbe, nikah defteri, evlilik cüzdanı ile geldiklerini anlatıp, kendileriyle iletişime geçen çiftlerin taleplerini yerine getiriyor.

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