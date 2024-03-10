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Bakan Yerlikaya açıkladı: Adalete teslim edilen örgüt sayısı 402 oldu

Milletin huzuru ve güveni için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bu sabahla birlikte 4 Haziran'dan bu yana tepelerine demir yumruk gibi indiğimiz ve adalete teslim etmiş olduğumuz organize suç örgütü sayısı 402 oldu" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Mart 2024 14:34, Son Güncelleme : 10 Mart 2024 14:35
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Bakan Yerlikaya açıkladı: Adalete teslim edilen örgüt sayısı 402 oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, programları çerçevesinde Elazığ'ın Palu ilçesini ziyaret etti. İlçe halkı ile bir araya gelen Yerlikaya, göreve geldikleri günden beri milletin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden çalıştıklarını aktardı. Bakan Yerlikaya, "40 yıldır kardeşliğimize, istikbalimize pusu kuran bölücü terörü de, FETÖ ihanet şebekesini de, tüm terör yapılanmalarını bu topraklardan kazıyıp atmakta kararlıyız. Organize suç örgütünden zehir tacirlerine suçta kibirlenen kim varsa devletin demir yumruğunu tepelerine indirmeye devam edeceğiz. Milletimizin hakkını hukukunu korumak bizim en büyük görevimizdir. Biz bu mücadeleyi verirken Palulu kardeşlerimizin duasını ve desteğini her zaman görüyoruz. Bu destek bizim için önemli. Sizler her zaman bizim yanımızda oldunuz. Bu sabahla birlikte 4 Haziran'dan bu yana tepelerine demir yumruk gibi indiğimiz ve adalete teslim etmiş olduğumuz organize suç örgütü sayısı 402 oldu. Türkiye Yüzyılı hedeflerimizin sacayakları yereldedir. Belediyeler millete hizmetin en önemli aracıdır. Kalkınma da, büyüme de, gelişme de önce yerelde başlar. Yerelde eğer adımlarımızı sağlam atamazsak, hizmetlerimizi gerçekleştiremezsek hep yarım, hep eksik kalırız. Önümüzde 31 Mart yerel seçimleri var. Palu her defasında iradesini ve kararını eser ve hizmet siyasetinden yana kullandı. İnşallah yine Palu'da AK Parti belediyeciliği yolunda dolu dizgin devam edecek. Palu 'gerçek belediyecilik' anlayışıyla kalkınmaya devam edecek" diye konuştu.

Bakan Yerlikaya'ya ziyaretinde Vali Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, Belediye Başkanı Şahin Şerioğulları eşlik etti.

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