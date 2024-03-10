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İlçenin kadın kaymakamı, yaptığı hizmetlerle vatandaşların gönlünü kazandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 1,5 yıldır görevli Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir, yaptığı hizmetler ve ziyaretlerle vatandaşların gönlünü kazandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mart 2024 14:52, Son Güncelleme : 10 Mart 2024 14:53
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İlçenin kadın kaymakamı, yaptığı hizmetlerle vatandaşların gönlünü kazandı

Adıyaman'ın Besni Kaymakamlığından 11 Ağustos 2022'de Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Şırnak'ın Cizre ilçesine atanan Demir, ilk kadın kaymakam olarak görev yaptığı ilçede, birçok projeyi hayata geçirerek vatandaşların hizmetine sundu.

Altyapı ve üstyapı hizmetlerinin yanı sıra İsmail Ebul-İz El-Cezeri Köprüsü, Dirsekli Mahallesi'nde 64 dönümlük alanda mesire alanı, Seyir Cizre Cam Teras, belediye hizmet binasında güneş enerji sistemi, itfaiye binası, kadın yaşam merkezi ve yaşam parkları gibi hizmetleri sunan Demir, yaptığı ziyaretlerle vatandaşların takdirini kazandı.

Kaymakam Demir, AA muhabirine, haraketli ve potansiyeli yüksek bir ilçede ilk kadın kaymakam olarak görev yapmanın gururunu yaşadığını belirterek, bu görevi layık gören devlet büyüklerine teşekkür ettiğini söyledi.

İlçeyi güzelleştirmeye, ilçenin çehresini değiştirmeye, vatandaşlar için daha yaşanabilir bir Cizre oluşturmaya çalıştıklarını aktaran Demir, "Geldiğimiz günden beri Cizre'nin devam eden projelerini tamamlamak, yeni projelerle vatandaşa nefes olmak için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Belediye imkanlarını vatandaşların huzuru, refahı için seferber etmeye çalışıyoruz." dedi.

Demir, öncelikle ilçenin sosyal donatı alanları ve parklarda iyileştirmeler yaptıklarını, aynı zamanda 64 dönümlük mesire alanını hizmete aldıklarını belirterek, yaz aylarında sıcaklıkların 50 dereceyi bulduğu ilçede özellikle Dicle Nehri kenarındaki park ve bahçelerde vatandaşların daha huzurlu zaman geçirebilecekleri alanlar oluşturduklarını ifade etti.

- "Dicle'nin yeni gerdanlığı Cizre'ye çok yakıştı"

Daha önce atıl durumdaki alanı cam teras olarak değerlendirdiklerini ifade eden Demir, şöyle konuştu:

"Cam teras 2 aydır faaliyet gösteriyor. Orası evlenen çiftlerin fotoğraf çektiği bir mekana da döndü. Vatandaşlarımız da ilgi gösteriyor. Hafta sonları ve özellikle akşamları Cizre'nin eşsiz manzarasının tadını çıkarıyorlar. Sonrasında da bize teşekkür ediyorlar. İsmail Ebul-iz El Cezeri Köprüsü yaklaşık 6 yıldır devam eden bir süreçti. Göreve başladığımızda bunu hızlandırdık. Yaklaşık bir yılda bu aşamaya getirdik. Tabiri caizse Dicle'nin yeni gerdanlığı Cizre'ye çok yakıştı. Özellikle ışıklandırma ile geceleri çok güzel bir görüntü oluşturuyor."

Demir, Konak ve Nur mahallelerinde inşaatı devam eden taziye evleri olduğunu kaydederek, belediyenin enerji ihtiyacını en aza indirmek için ÇatıGes Projesini hayata geçirdiklerini, belediye ve içme suyu arıtma tesis binası çatısında 1,5 megavatlık güneş enerji sistemi kurduklarını bildirdi.

ÇatıGes Projesi ile Cizre Belediyesinin elektrik ihtiyacını karşılayacaklarını belirten Demir, elektrik için harcanan kaynağın hizmetler için kullanılacağını vurguladı.

Demir, yenilenebilir enerji kaynaklarının tanıtımını sağlamak ve doğayı koruyarak diğer nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak istediklerini dile getirerek, Konak Mahallesi'nde yapımı süren itfaiye binasını en kısada sürede hizmete almayı planladıklarını söyledi.

Tüm Cizrelilerin göreve başladığından bu yana kendisini bağırlarına bastığını belirten Demir, şunları kaydetti:

"Bir kadın kaymakam olarak hiç kendimi yalnız hissetmedim. Kimin elini sıktıysak, kime dokunduysak hep bir tebessümle karşılaştık. Yaptığımız ev ziyaretlerinde özellikle kadın kardeşlerimizle ablalarımızla görüştüğümüzde onların mutluluğu bizim için çok önemli. Çünkü 'Kadın gülerse dünya güler, kadın mutlu olursa herkes mutlu olur.' diyoruz. Biz de kadınların gönüllerine dokunmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Nur Mahallesi'nde kadın kültür merkezi vardı. Tek katlı bir binada faaliyet gösteriyordu. Buna ikinci bir katı yaptık. Yeni 8 derslik ekledik. Burası kadınlarımıza iyi hizmet verecek. Bu da kadınlarımıza bir hediye oldu."

- "Onun gelişiyle Cizre'de parklar ve yeşil alanlar çoğaldı"

Vatandaşlarından Emine Acar da Kaymakamın kadın olmasından dolayı memnun olduğunu dile getirerek, göreve geldiğinden beri parkların yenilendiğini ve Dicle Nehri üzerinde yeni asma köprü yapıldığını ifade etti.

Kadın kaymakamının göreve başlamasıyla kadınlara yönelik kurs gibi faaliyetlerin arttığına işaret eden Acar, "Kendisi resmen Cizre'ye bir nefes, arkadaş, yoldaş oldu. Görevini layıkıyla yaptığını düşünüyorum. Cizre'de gözle görülür bir değişim, güzelleşme ve temizlik var. Kaymakamdan memnunuz. Görevinde başarılar diliyorum." diye konuştu.

Zekiye Kaçar ise Kaymakam Demir'in açtığı kursla kadınların iş sahibi olduğunu, kendisinin de bu sayede iş sahibi olduğunu söyledi.

Kaçar, şöyle dedi:

"Allah kendisinden razı olsun. Onun gelişiyle Cizre'de parklar ve yeşil alanlar çoğaldı. Cizre'de çok şey değişti. Onun elinin değdiği her şey güzelleşti. Özellikle biz kadınlar için çok iyi oldu. Kız çocuklarımız için bir örnek. Artık onlar da 'Ben de kaymakam olacağım.' diyor. Kendisinden çok memnunuz."

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