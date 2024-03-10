D-100'de feci kaza: Yaralının üzerinden araba geçti

M.A. yaralanırken, kaza bir otomobilin kamerası tarafından kaydedildi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verenler, bir yandan da Bahçıvan'a yardım etmeye çalıştı.

Tekirdağ'da bir otomobil yaralının üzerinden geçip, yardım eden bir kişiye çarptı.

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