MEB'den 2 yeni genelge
Milli Eğitim Bakanlığı "Sosyal Tesisler Modülü" konulu 2024/37 nolu ve "İş Sağlığı ve Güvenliği Mali İhtiyaçların Yönetimi" konulu 2024/38 nolu iki genelge yayımladı.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 11 Mart 2024 10:00, Son Güncelleme : 11 Mart 2024 08:43
tıklayınız. Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 06.03.2024 tarih ve 98263728 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Mali İhtiyaçların Yönetimi" konulu 2024/38 nolu genelgeyi bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız. " target="_blank"> tıklayınız.Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 06.03.2024 tarih ve 98249337 sayılı "Sosyal Tesisler Modülü" konulu 2024/37 nolu genelgeyi bilgisayarınıza indirmek için
Ahmet KANDEMİR