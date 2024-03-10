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Kurum: 1 Nisan'dan itibaren gecemiz gündüzümüz İstanbul olacak

AK Parti'nin İBB Başkan adayı Kurum, "650 bin konut projemizi gereksiz görenlere rağmen İstanbullu hemşehrilerimizi yeni ve güvenli yuvalarına biz kavuşturacağız. Biz hep eserden, hep hizmetten yana olduk. Bizim 1 Nisan'dan itibaren gecemiz gündüzümüz İstanbul olacak" açıklamasını yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mart 2024 16:01, Son Güncelleme : 10 Mart 2024 16:02
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Kurum: 1 Nisan'dan itibaren gecemiz gündüzümüz İstanbul olacak

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Üsküdar Yavuztürk Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yapılan 3 blok ve 73 dairenin anahtar teslim törenindeki konuşmasında, seçime 20 gün kaldığını söyledi.

İstanbul'un kararını verdiğini belirten Kurum, "Yavuztürk Mahallesi 'Reklam belediyeciliği değil, gerçek belediyecilik' diyor. 31 Mart'ta Üsküdar 'Cumhur İttifakı' diyecek, Üsküdar 'Murat Kurum' diyecek. Sandıklarda Üsküdar rekorları kıracak." diye konuştu.

Kurum, mevcut İBB yönetiminin verdiği 100 bin konut vaadinin 5 binini bile yapamadığını, kendilerinin sadece Üsküdar'da 15 bin bağımsız bölümde kentsel dönüşüm gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Hemşehrilerinin canının İBB'nin mevcut yönetiminin umurunda olmadığını kaydeden Kurum, "Bu yalancı ve tembel başkan kar yağdı İstanbul'dan kaçtı, sel oldu İstanbul'dan kaçtı, kaçtı da kaçtı. Nerede kendine bir gelecek görse hemen oraya çöktü ama İstanbul'u unuttu. 31 Mart'ta artık bu kötü gidişata 'dur' diyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en büyük bütçesiyle 5 yılda İstanbul'a sadece 5 bin konut yapan bir başkanın sokağa çıkmaması gerektiğini söyleyen Kurum, şöyle devam etti:

"Ama yüzü kızarmıyor. Sempozyum var, kentsel dönüşüm yok. Reklam var, kentsel dönüşüm yok. Konser, eğlence var, kentsel dönüşüm yok. Ortada deprem gerçeği var başkan yok, plan yok, proje yok, hazırlık yok. 1 Nisan'da kentsel dönüşüme milletimizle beraber bundan önce nasıl yaptıysak başlayacağız. 650 bin konut projemizi gereksiz görenlere rağmen İstanbullu hemşehrilerimizi yeni ve güvenli yuvalarına biz kavuşturacağız. Biz hep eserden, hep hizmetten yana olduk. Bizim 1 Nisan'dan itibaren gecemiz gündüzümüz İstanbul olacak."

"Bu kardeşiniz İstanbul'un bütün sorunlarını teker teker çözecek"

Kurum, İstanbul'un trafik çilesinin çözülmemesinin en büyük sebebinin ilgisizlik ve ihmalkarlık olduğunu kaydetti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyada, farklı yerlerde kendilerine laf yetiştirmeye çalıştığını ifade eden Kurum, "Bu yalancı başkan artık bizim dil sürçmelerimizden medet umuyor. Bir de çıkıp 'Murat Kurum İstanbul'un sorunlarını çözemez' diyebiliyor mu? 'Murat Kurum, İstanbul'u depreme dayanıklı hale getiremez' diyebiliyor mu? 'Murat Kurum, İstanbul'un trafik sorununu çözemez' diyebiliyor mu? Hiçbiri 'Murat Kurum, İstanbul'a hak ettiği ve özlediği hizmetleri veremeyecek' diyebiliyor mu? Diyemiyor, diyemeyecek de. Bu kardeşiniz, 1 Nisan itibariyle verdiği sözleri tutacak, İstanbul'un bütün sorunlarını teker teker çözecek." şeklinde konuştu.

Törene AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, AK Parti ve MHP ilçe başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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