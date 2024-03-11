MEB; B Sınıfı Sürücü Belgesi ile A1 Sınıfı Motosiklet Kullanılmasının şartlarını açıkladı

Karayolu Trafik Yönetmeliği'nin "Sürücü Belgelerine Dair Esaslar" başlıklı 85'inci maddesinin ikinci fıkrasında "B sınıfı sürücü belgesi ile;

a) Deneyim bakımından en az 2 yıllık B sınıfı geçerli sürücü belgesine sahip olmak,

b) Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte iki tekerlekli araçları kullanacaklar için aranan sağlık şartlarını taşımak,

c) Başvuru tarihinden itibaren geriye doğru beş yıl içinde 2918 sayılı Kanuna istinaden daha önce sürücü belgesi geçici veya daimi olarak geri alınmamış olmak,

koşullarıyla Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde bu fıkrada belirtilen şartları taşıyanlar için belirlenen direksiyon eğitimi dersinin tamamlanarak uygulama sınavında başarılı olunması ve buna dair Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen A1 sınıfı sertifikanın sürücü belgesi sistem kayıtlarına işlenmesi halinde her türlü ticari faaliyette kullanılan motosikletler hariç olmak üzere ülkemiz sınırları içerisinde A1 sınıfı sürücü belgesi ile kullanılabilen motosikletler de sürülebilir. Bu duruma ilişkin olarak sürücü belgesi sistem kayıtlarına gerekli kod eklenir, ayrıca sürücü belgesi üzerine kod yazılmaz. Ancak söz konusu kişiler istemeleri halinde 2 yıl içerisinde sertifikalarını sürücü belgesine işletebilirler. Sistem kayıtlarında bu koda sahip olan kişinin bu fıkrada sayılan şartlardan herhangi birini kaybetmesi ya da 2918 sayılı Kanuna istinaden sürücü belgesinin geçici veya daimi olarak geri alınması halinde başka bir işleme gerek kalmaksızın bu yetkisi trafik kolluğu veya sürücü belgesi vermeye yetkili birimlerce iptal edilir." hükmü yer almaktadır.

Söz konusu hüküm ile "B" sınıfı sürücü belgesi ile her türlü ticari faaliyette kullanılan motosikletler hariç olmak üzere ülkemiz sınırları içerisinde "A1" sınıfı sürücü belgesi ile kullanılabilen motosikletlerin de sürülebilmesine imkan tanıyan düzenleme yapılmıştır.

Bu değişikliğe uyum sağlanması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğin de Bakanlığımızca düzenleme yapılmasına ilişkin çalışmalar yürütülmekte olup söz konusu düzenleme yapılıncaya kadar Karayolu Trafik Yönetmeliğinin yukarıda belirtilen hükmünde yer alan şartları taşıyanların özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarına başvuru, kayıt, eğitim, sınav ve sertifika işlemlerinin 26.02.2024 tarihli ve E-16915068-410.02-97569648 sayılı Makam Oluru doğrultusunda aşağıda açıklandığı şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede "Mart 2024 Kursiyer Kayıt Dönemi"nden geçerli olmak üzere;

1."B" sınıfı sürücü belgesi olup "A1" sınıfı sürücü belgesi ile kullanılabilen motosikletleri kullanmak isteyenlerin, özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarına kayıtlarının İlgi (a)'da kayıtlı Yönetmelikte yer alan kayıt şartlarının da yerine getirilerek Özel MTSK Modülü üzerinden yapılması,

2. Birinci maddede belirtilen şartları yerine getiren ve kursun kayıtlı direksiyon eğitimi ve sınav araçlarıyla verilecek ve Özel MTSK Modülüne işlenecek eğitimleri alacak kursiyerlerin; kurum kontenjanına dahil edilmeden direksiyon eğitimi ve sınav aracı kontenjanına dahil edilmesi ve bu kursiyerlerin eğitimlerinde kullanılacak araçlara 24 kursiyere kadar kayıt yapılabilmesi,

3. Bu kapsamda "A1" sınıfı sertifika alacaklar için İlgi (a)'da kayıtlı Yönetmelikte belirlenen direksiyon eğitim saatinin yarısı kadar (6 saat) direksiyon eğitimi dersi verilmesi,

4. Direksiyon eğitimleri sonunda yapılacak direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavında başarılı olanlara sertifika düzenlenmesi gerekmektedir.

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR