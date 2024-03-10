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En uzun ve en kısa oruç hangi illerde tutulacak?

Türkiye genelindeki oruç tutma süreleri, 2024 Ramazan ayının gelişiyle birlikte merak ediliyor. Oruç tutma süreleri, kuzeyden güneye azalan gün ışığı sürelerine bağlı olarak güneydeki yerleşimlerden kuzeydeki yerleşimlere gidildikçe uzuyor. Geçen yıl Türkiye'nin Sinop ilinde 13 saat 56 dakikayla en uzun oruç tutulmuştu. Peki, bu yıl en uzun ve en kısa oruç hangi illerde tutulacak?

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 10 Mart 2024 16:20, Son Güncelleme : 10 Mart 2024 16:18
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En uzun ve en kısa oruç hangi illerde tutulacak?

2024 Ramazan ayının gelişiyle birlikte ilk sahura bu gece itibarıyla kalkılacak. Ramazanın ilk günü 6 ilde 13 saat 23 dakika ile en uzun oruç tutulurken, 12 ilde ise 13 saat 20 dakika ile en kısa oruç tutulacak. İşte ayrıntılar.

FARK 3 DAKİKAYA İNDİ

Geçen yıl ramazanın ilk günü Sinop'ta 13 saat 56 dakikayla en uzun oruç tutulurken, en kısa süreli oruç 13 saat 47 dakikayla Adana, Hatay, Kilis, Mersin ve Şanlıurfa'da tutuldu.

Geçen yıl 9 dakika olan Türkiye'deki en uzun ile en kısa oruç arasındaki fark bu yıl 3 dakikaya indi.

TÜRKİYE'DE EN UZUN VE EN KISA ORUÇ TUTULACAK İLLER

Ramazanın başlayacağı 11 Mart Pazartesi ilk imsakın Iğdır'da saat 04.52'de, son imsakın Çanakkale'de saat 06.02'de olacağını söyledi.

İlk iftarın 18.13'te Iğdır'da, son iftar 19.24'te Çanakkale'de yapılacak.

Artvin, Kastamonu, Kırklareli, Samsun, Zonguldak ve Sinop'ta 13 saat 23 dakika ile en uzun, Adana, Antalya, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İzmir, Kilis, Mardin, Muğla, Şanlıurfa, Şırnak ve Van'da ise 13 saat 20 dakika ile en kısa oruç tutulacak.

İlk gün bazı şehirlerdeki oruç tutma sürelerinin aynı olmasının 21 Mart'taki ekinokstan kaynaklandığını ifade eden Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Gürhan Eren, "21 Mart ekinoksunda gündüz ve gece süreleri ekvatorda eşit olmaktadır. Bu yıl ramazan ayının ilk günü olan 11 Mart'ta Hatay'da oruç tutma süresi 13 saat 20 dakikayken Sinop'ta 13 saat 23 dakika olmaktadır." diye konuştu.

ORUÇ SÜRESİ EN UZUN 14 SAAT 51 DAKİKA OLACAK

Ramazanın son günü olan 9 Nisan'da ilk iftarın Hakkari'de saat 18.42'de, son iftarın ise Edirne'de 19.55'te yapılacağı bilgisini veren Eren, son gün Sinop'ta 14 saat 51 dakikayla en uzun, Hatay'da ise 14 saat 30 dakikayla en kısa süreyle oruç tutulacağını dile getirdi.

Eren, 21 Mart'taki ekinokstan sonra gündüzlerin geceden daha uzun olacağını ifade ederek, ramazanın son gününde ekinokstan 20 gün uzaklaşıldığı için en uzun ve kısa oruç tutan şehirlerin tekrar Sinop ve Hatay olacağını kaydetti.

DÜNYA GENELİ ORTALAMA ORUÇ TUTMA SÜRESİ

Bu yıl Ramazan ayında, Dünya geneli ortalama ne kadar süre oruç tutulacağı ülkelere göre belli oldu.

Dünyada en uzun oruç tutma süresi Nuuk'ta (Grönland) 17 saat 52 dakika ve Reykjavik'te (İzlanda) 17 saat 25 dakika olacak. En kısa süre ise Chistchurch'te (Yeni Zelanda) 12 saat 42 dakika olacak.

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