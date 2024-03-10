En ucuz pidenin satılacağı il belli oldu
Türkiye'nin en ucuz Ramazan pidesinin satılacağı il belli oldu. İstanbul, Ankara ve Antalya'da 15 liradan satılacak pidenin 350 gramı Balıkesir'de 7,5 lira olacak.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 10 Mart 2024 16:28, Son Güncelleme : 10 Mart 2024 16:27
Ramazan ayının başlarken vatandaşlar 350 gramlık pidenin fiyatını araştırıyor. Ramazan pidesi İstanbul, Ankara ve Antalya'da 15 liradan satılacak. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ise 350 gramlık Ramazan pidenin fiyatını 7,5 lira olarak belirledi.
Başkan Yücel Yılmaz, Ramazan pidesinin lezzetini ve fiyatını "Balıkesir klasiği" klasiği olarak ifade ederek, hemşehrilerine bereketli ve hayırlı ramazanlar diledi. Balıkesirli vatandaşlar, pideye Fırıntaş büfelerinden ulaşabilecek.