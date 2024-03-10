İlk teravih namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?
İlk teravih namazının saat kaçta kılınacağı, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte tüm İslam camiası tarafından araştırılmaya başladı. Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın ilk teravih namazı bu akşam eda edilecek. 2024 yılının Ramazan ayının ilk teravih namazı 10 Mart Pazar günü, yatsı namazını müteakiben camilerde kılınacak. Peki, ilk teravih namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de teravih saat kaçta? İşte Diyanet'e göre il il teravih namazı saatleri.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 10 Mart 2024 16:45, Son Güncelleme : 10 Mart 2024 16:42
Teravih namazı saatleri, huzur ve bereket ayı ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kala gündeme geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan takvim doğrultusunda ramazanın ilk teravih namazı ülke genelindeki camilerde kılınacak, ardından ilk oruç için gece sahura kalkılacak.
İLK TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
2024 imsakiyesi ile teravih namazı vakitleri paylaşıldı. İlk teravih namazı 10 Mart Pazar günü İstanbul'da saat 20:31'de Ankara'da 20:14'de, İzmir'de ise 20:36'da kılınacak.