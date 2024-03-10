'Heimlich' manevrası minik Hatice'yi hayata döndürdü! O anlar kamerada

Antalya'da yaşayan 7 yaşındaki minik Hatice'nin hayatını öğretmeninin yaptığı 'heimlich manevrası' kurtardı. Kepez ilçesindeki Beşkonak İlkokulu'nda meydana gelen olay, bir kez daha tüm Türkiye'ye ders oldu.

ÖĞRETMENİN BACAĞINA DOKUNARAK YARDIM İSTEDİ

Sınıf öğretmeni Kadim Doğan, mesai bitiminde okul kapısında beden eğitimi öğretmeni Ümit Yamurça ile sohbet etmeye başladı. Bu sırada okul içerisinden panikle koşarak gelen 1'inci sınıf öğrencisi Hatice Esen, Doğan'ın bacağına dokunarak yardım istedi.

Esen'in nefes alamadığını gören Doğan ve Yamurça, minik kıza 'Heimlich' manevrası yaptı. Güvenlik kamerasına anbean yansıyan olayda, öğretmenlerin yaklaşık 30 saniye süren müdahalesi sonrasında küçük kız rahat nefes almaya başladı.

"30 SANİYEDE HAYATA DÖNDÜRDÜK"

Yaşananları anlatan öğretmen Doğan, "Öğrencimiz Hatice karate kursuna katılan ablasını bekliyordu. Biz de Ümit hoca ile sohbet ediyorduk. Öğrencimiz bizden yardım istedi, görür görmez müdahale ettik. 30 saniyede hayata döndürdük" dedi.

Öğrencinin kendilerine su içtiğini söylediğini ve kustuğunu gördüklerini belirten Doğan, "Sosyal medyada çok sayıda buna benzer örnek izledim. O anda müdahale ederek kurtarmamız gerektiğini anladım. Öğrencimizin kurtulması ve nefes alması bizim için çok önemli oldu. Bize geldiğinde konuşamıyordu, ayağıma dokunarak yardım istedi. Olay sonrasında çok mutlu olduğunu söyledi. Her gün bize gelerek sarılıyor. Ben de hayatımın en önemli anlarından birisini yaşadım. Çok mutlu ve gurur duydum" ifadelerini kullandı.