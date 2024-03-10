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Fatih Erbakan hedefi büyüttü! Alacakları oy oranını açıkladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, seçimlerde yüzde 20 oy alacaklarını iddia ederek, "Çok sayıda il ve ilçe belediyesini kazanacağız. İnşallah bu Türkiye'de yeni bir dönemin başlamasını sağlayacaktır" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Mart 2024 17:33, Son Güncelleme : 10 Mart 2024 17:54
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Yerel seçimlere kendi logo ve adaylarıyla katılma kararı alan Yeniden Refah Partisi'nin genel başkanı Fatih Erbakan, Bursa'da önemli açıklamalarda bulundu. Seçimden sonra 4 ay gibi kısa bir sürede 1 milyon üye hedefine ulaşacaklarını belirten Erbakan, "Bugün siyaset bilimcileri, anket firmaları, gazeteciler, televizyoncular ve bizim dışımızdaki siyasiler dahi gece gündüz 'Yeniden Refah Partisi, bu seçimlerde oyunu artıracak tek parti olacak' diyor. Tek anlaşamadıkları konu ise 'oyları 2'ye mi, 3'e mi, 4'e mi katlayacak' oluyor" dedi.

ALACAKLARI OY ORANINI AÇIKLADI

Daha önceki seçimlerde Yeniden Refah Partisi'nin yüzde 0,2 oy alacağını belirten bir anket firmasının, 2 gün önce yayınladığı ankette ise 31 Mart'taki oy oranını yüzde 7,2 olarak açıkladığını belirten Erbakan, "Yüzde 0,3 derken, yüzde 3'e yakın oy aldığımız bir seçim yaşandı. Şimdi yüzde 7,2 deniyorsa, inşallah biz yüzde 20'nin üzerinde oy alacağız. Çok sayıda il ve ilçe belediyesini kazanacağız. İnşallah bu Türkiye'de yeni bir dönemin başlamasını sağlayacaktır" diye konuştu.

"YRP MİLLETİMİZİN DESTEĞİNİ İSTİYOR"

Muhalefetin veya iktidarın hangi partiden olursa olsun doğrusuna doğru, yanlışına yanlış diyeceklerini belirten Erbakan, şu ifadeleri kullandı:

"Doğru bizim menfaatimiz için değil, milletin ve Türkiye'nin menfaati için olandır. Bundan sonra bu şekildeki tavrımıza da devam edeceğiz. Tabii ki kimsenin gölgesinde yürüyen bir parti olmadık. Yeniden Refah Partisi, kendi gücü, adayları, logosu ve seçim kampanyasıyla müstakil bir şekilde seçimlere giriyor. Milletimizin desteğini istiyor. Dolayısıyla kimsenin gölgesinde değil, milli görüş çizgisinde yolumuza devam ediyoruz."

"HİÇ KİMSEYE KAZANDIRMAK VEYA KAYBETTİRMEK İÇİN YOLA ÇIKMADIK"

Hiç kimseye kazandırmak veya kaybettirmek için yola çıkmadıklarını söyleyen Erbakan, şu değerlendirmede bulundu:

"O zaman anketlerde, diğerleri kısmında olan partilere 'siz niye seçime giriyorsunuz. Hiçbir işe yaramıyorsunuz. Sizi seçime sokmuyoruz' mu diyeceğiz? Hatta bunu daha da ileri götürüp, anketlerde ilk iki sırayı alan partiler dışında, kimse seçime giremesin. Çünkü olarak dolaylı olarak birine kaybettirip, birine kazandıracak.

'Sen kendin kazanamıyorsun. Öyleyse seçime girme' denir mi? Böyle demokrasi, çoğulculuk, çok seslilik, seçim ve ülke olmaz. Her siyasi parti doğal olarak kazanma iddiasıyla seçimlere giriyor. Milletin huzuruna çıkıyor. İsterse yüzde 0,1 olsun. Her seçim bölgesinde seçime girme yeterliliği olan her partinin adaylarını gösterme hakkı vardır."

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