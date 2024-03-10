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Türk SİHA'ları bir ülkeye daha satıldı

İhracat rekorları kıran Türk SİHA'ları bir ülkeye daha satıldı. 33 ülkenin ardından Maldivler'e de 6 araçtan oluşan bir sistem teslim edilecek.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 10 Mart 2024 18:13, Son Güncelleme : 10 Mart 2024 18:15
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Türk SİHA'ları bir ülkeye daha satıldı

İhracat verilerinde son dönem dikkat çeken artışlar gözlenen Türk SİHA'ları, 33 ülkeyle imzalanan sözleşmelerin ardından Maldivler'e de satıldı. Alınan bilgiye göre, Maldivler'e, güvenlik güçlerinin ihtiyacı için komuta kontrol istasyonu ve 6 Bayraktar TB2'den oluşan bir sistem tedarik edecek. Yapılan anlaşma kapsamında araçların teslimatı da başladı.

NE OLMUŞTU?

Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu, Kasım 2023'te Türkiye'yi ziyaret etmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü. Muizzu, ayrıca bazı Türk savunma sanayisi şirketlerine ziyarette bulunmuştu.

DÜNYANIN EN FAZLA ÜLKEYE SATILAN SİHA'SI

Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2, dünyanın en fazla ülkeye satılan SİHA'sı olarak gösteriliyor. İlk ihracat başarısını 2018 yılında Katar'da yakalayan Bayraktar TB2 için bugüne kadar 33 ülke ile sözleşme imzalandı. Dünyanın birçok farklı bölgesinde karşılaştığı çöl sıcağı, dondurucu soğuk, kar ve fırtına gibi tüm olumsuz hava şartlarında görev yapan Bayraktar TB2, NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin envanterine girdi.

EN UZUN SÜRE GÖREV YAPAN MİLLİ HAVA ARACI

Bugüne kadar 750 bin uçuş saatini aşan Bayraktar TB2, 27 bin 30 feet ile kendi sınıfında Türkiye irtifa rekorunu kırdı. Bayraktar TB2, bu uçuş süresiyle en uzun süre görev yapan milli hava aracı unvanına sahip bulunuyor. Bayraktar AKINCI için 9 ülke ile sözleşme imzalayan Baykar'ın insansız hava araçlarına yönelik olarak anlaşmaya vardığı ülke sayısı 34'ü buluyor.

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