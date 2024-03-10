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Aladağlar'da kayak sırasında üzerine kar kütlesi düşen kadın rehber öldü

Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da Alman turistlerle dağ kayağı yaptığı sırada üzerine kar kütlesi düşen kadın Türk rehber hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mart 2024 18:59, Son Güncelleme : 10 Mart 2024 18:55
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Aladağlar'da kayak sırasında üzerine kar kütlesi düşen kadın rehber öldü

Alınan bilgiye göre, 6 Alman dağcı ve Türk rehber İsmet İnan (49), dağ kayağı yapmak için Aladağlar Emli Vadisi'ne çıktı.

Gruptakiler kayak yapmaya başladığı sırada rehber İnan'ın üzerine kar kütlesi düştü.

Kar kütlesinin altında kalan İnan, olay yerinde yaşımını yitirdi.

Alman dağcıların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

Olayın ardından bölgeye gelerek yetkililerden bilgi alan Vali Cahit Çelik, gazetecilere, 6 kişilik Alman turist grubu ve bunlara rehberlik eden İnan'ın dağ kayağı yapmak için Emli Vadisi'ni kullandıklarını söyledi.

Grubun yüksek kesime çıkıp kayak yapmaya başladıklarında Türk rehberin kar kütlesinin altında kaldığını anlatan Çelik, "2 Alman turistin bilgi vermesi üzerine bütün ekipleri bölgeye yönlendirdik. Akşam saati olması dolayısıyla Alman dağcılar da bölgeden geri döndüler. Bugün için arama faaliyetlerini sonlandırıyoruz. Yarın hava açık olduğu takdirde ya helikopterle ya da ekiplerimiz cesedi alacaklar. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum, ailesine başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

Vali Çelik, Alman dağcıların sağlık durumlarının iyi olduğunu, bölgede çığ riski, havanın kapalı olması ve kar yağışı nedeniyle şu anda ekipleri göndermeme kararı aldıklarını kaydetti.

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