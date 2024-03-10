'Askerimizin, polisimizin, Kürt vatandaşımızın katiline kimse 'Apo Bey' diyemez'

Sahurda ve iftarda hangi yemekleri yiyelim?
Sahurda ve iftarda hangi yemekleri yiyelim?
'5 yıl bitti büyükşehir belediyesi acaba kaç adet metro hattı yaptı? '
'5 yıl bitti büyükşehir belediyesi acaba kaç adet metro hattı yaptı? '
Antalya'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4,7 büyüklüğünde deprem
En ucuz pidenin satılacağı il belli oldu
En ucuz pidenin satılacağı il belli oldu
Mevduat faizleri 22 yılın zirvesinde
Mevduat faizleri 22 yılın zirvesinde
'Deprem yakında gelirse şaşırmayalım'
'Deprem yakında gelirse şaşırmayalım'
İlçenin kadın kaymakamı, yaptığı hizmetlerle vatandaşların gönlünü kazandı
İlçenin kadın kaymakamı, yaptığı hizmetlerle vatandaşların gönlünü kazandı
Erdoğan: Sabah erken kalkan Özgür efendiden rol çalıyor
Erdoğan: Sabah erken kalkan Özgür efendiden rol çalıyor
Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
Nikah ile düğün tarihi uyuşmayan çiftlere yeni hizmet 'temsili nikah memuru'
Nikah ile düğün tarihi uyuşmayan çiftlere yeni hizmet 'temsili nikah memuru'
Gabar'da 2024'ün ilk rekoru kırıldı, günlük varil 37 bine ulaştı
Gabar'da 2024'ün ilk rekoru kırıldı, günlük varil 37 bine ulaştı
Beş ilde kar yağışı etkili oldu
Beş ilde kar yağışı etkili oldu
Sağlık Bakanlığı'nın 5 yıllık yeni yol haritası belli oldu
Sağlık Bakanlığı'nın 5 yıllık yeni yol haritası belli oldu
Türk savunma sanayisi 10 yıla 13 havacılık motoru sığdırdı
Türk savunma sanayisi 10 yıla 13 havacılık motoru sığdırdı
Bakanlık vatandaşı uyardı: Konut kredisi kullanacaklar dikkat!
Bakanlık vatandaşı uyardı: Konut kredisi kullanacaklar dikkat!
Gazze'den yürek burkan çığlık! Belki de son Ramazanımız
Gazze'den yürek burkan çığlık! Belki de son Ramazanımız
'Benim için bu bir final' diyen Erdoğan için bir ihtimal daha var
'Benim için bu bir final' diyen Erdoğan için bir ihtimal daha var
Yabancıya satış tepkisi yerliyi de kaçırdı! Yurt dışına para akıttık
Yabancıya satış tepkisi yerliyi de kaçırdı! Yurt dışına para akıttık
Konut kiralarında yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı?
Konut kiralarında yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı?
'Polis ve jandarmanın yakasında kamera olacak'
'Polis ve jandarmanın yakasında kamera olacak'
Bakan Koca'dan yeni hastane müjdesi
Bakan Koca'dan yeni hastane müjdesi
Türkiye'nin ilk milli turbofan uçak motoru çalıştırıldı
Türkiye'nin ilk milli turbofan uçak motoru çalıştırıldı
Kredi notu artışlarının devamı gelir mi?
Kredi notu artışlarının devamı gelir mi?
'Hiç kimsenin bize seçim kaybettirmek için ortada dolaşmasına rıza gösteremeyiz'
'Hiç kimsenin bize seçim kaybettirmek için ortada dolaşmasına rıza gösteremeyiz'
Bakan Özhaseki: Bizim derdimiz ev yapmak
Bakan Özhaseki: Bizim derdimiz ev yapmak
Restoranlar iftar menülerinin fiyatlarını belirledi
Restoranlar iftar menülerinin fiyatlarını belirledi
Bakan Bolat: Vatandaşı kazıklamak isteyenlerle alışveriş yapmayacağız
Bakan Bolat: Vatandaşı kazıklamak isteyenlerle alışveriş yapmayacağız
Kaçak yayın kullananlar dikkat: 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası var
Kaçak yayın kullananlar dikkat: 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası var
Aydın'daki 'sahte fatura' operasyonunda 6 tutuklama
Aydın'daki 'sahte fatura' operasyonunda 6 tutuklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistinlililere soykırım politikası uygulanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistinlililere soykırım politikası uygulanıyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

'Askerimizin, polisimizin, Kürt vatandaşımızın katiline kimse 'Apo Bey' diyemez'

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) başkan adayı Turgut Altınok, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştirerek, "Makam mevki ayrı bir şey, ilkeli durmak ve ilkeli olmak ayrı bir şey. Türk milletinin değerleri adına bir tane program yapmamıştır. Cumhurbaşkanı adayı olacağı dönemde 'Apo Bey' demiştir. Bunca askerimizin, polisimizin, korucumuzun, Kürt vatandaşımızın katiline kimse 'Apo Bey' diyemez" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Mart 2024 19:11, Son Güncelleme : 10 Mart 2024 18:59
Yazdır
'Askerimizin, polisimizin, Kürt vatandaşımızın katiline kimse 'Apo Bey' diyemez'

Turgut Altınok, 'Altı Ok Değil Altınok'a Destek' sloganıyla Ankara'nın Keçiören ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen programda vatandaşlarla bir araya geldi. Burada konuşan Altınok, ülkücü ve milliyetçilere yönelik siyasette ilkenin önemine vurgu yaparak, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'ye katılma sürecini anlattı. Altınok, Yavaş'ın, 'MHP, CHP'lileşti' dediğini ve sonra gidip CHP'den aday olduğunu belirterek, "Makam mevki ayrı bir şey ilkeli durmak ve ilkeli olmak ayrı bir şey. Türk milletinin değerleri adına bir tane program yapmamıştır. Cumhurbaşkanı adayı olacağı dönemde 'Apo Bey' demiştir. Bunca askerimizin, polisimizin, korucumuzun, Kürt vatandaşımızın katiline kimse 'Apo Bey' diyemez" ifadelerini kullandı.

'ŞEHİTLERİMİZİN KEMİKLERİNİ SIZLATIYORLAR'

Yavaş'ın Türkiye Cumhuriyeti devletini bölmek isteyenlerle yol yürüdüğünü ve seçimden seçime milliyetçi olduğunu öne süren Altınok, "Bu seçim her seçimden daha önemlidir. Türk milletinin değerlerini dağlara taşlara kazmış vatansever Atatürkçü bunlarla bir olmaz, milliyetçi olmaz. Şehitlerimizin kemiklerini sızlatıyorsunuz" dedi.

31 Mart'tan sonra yeni eser ve projelerle Ankara'yı canlandıracaklarını söyleyen Altınok, "Belediyede çalışan hiçbir kimsenin ekmeği ile oynamayacağız. Ankara'da otobüsleri bekleme süresi arttı. Ankara ekonomisine dair bir şey yapılmadı. Belediyenin borcu 3,5 milyardan 20 milyara çıktı. '300 milyar bütçe ile sadece yardım yaptım' diyor; yapılan yardımlar bütçenin yüzde 4'ü. Daha önce Büyükşehir Belediyesi yüzde 8 ayırıyormuş yardımlara. Biz kentimizi eserlerle ilmek ilmek öreceğiz. Ankara, Cumhuriyetimizin başkenti; Cumhuriyetimizin 100 yılında Ankara'ya diktiği bir tane ağaç yok" diye konuştu.

'ANKARA'DA ULAŞIM PROBLEM'

Altınok, daha sonra Çankaya Seçim Bürosu'nun açılışına katıldı. Altınok , Ankara trafiğinin 2-3 yıl sonra İstanbul trafiğinden daha büyük bir çile haline geleceğini belirterek, "Ulaşım problem. Otobüslerin tamiri yapılamıyor. Dolayısıyla duraklarda bekleme süresi arttı, kuyruklar uzadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bir tane ağaç dikmek. Gençlerimize, geleceğimize bırakacağı bir tane eseri yoktur. Beş yıl Ankara'nın boş yılı olmuştur" dedi.

Açılışta konuşan AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay ise, Ankara'nın son 5 yılında başkente yakışacak hizmetler görülmediğini ifade ederek, "Ankara, Türkiye'nin diğer illeriyle değil, dünyanın diğer başkentleriyle yarışması gereken bir ilimiz. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok ile başkent Ankara bir marka şehir olacak. Tüm dünyaya baktığımızda henüz o markayı tam oluşturamadık. Şimdi, 100 yıl sonra bu marka şehri Türkiye yüzyılında oluşturmak durumundayız ve inşallah Turgut Altınok başkanımızla biz sizlere bunun sözünü veriyoruz. Artık trafik sorunu olan bir Ankara istemiyoruz. Dün trafik sorunu yoktu, bugün oldu ve başkanımız diyor ki 'Bu sorunu benden sorun, bunu ben çözeceğim.' Altyapı sorunu olan bir Ankara'yı istemiyoruz. Metrosunun yapılmadığı, hiçbir ilave bir şeyin yapılmadığı bir Ankara'nın Ankaralıya verebileceği bir şey olmadığı gibi Türkiye'ye verebileceği bir şey de yok" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber