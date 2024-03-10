Mersin'de otomobilin çarptığı 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan N.Ç. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

K.B.D. yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Dumlupınar Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Hacı Sabancı Anadolu Lisesi önündeki yaya geçidinde H.G.K. ile N.Ç'ye çarptı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net