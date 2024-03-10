5 gol ve 3 kırmızı kart: Fenerbahçe ikinci yarıda döndü
Fenerbahçe ve Pendikspor, Süper Lig'in 29. haftasında karşı karşıya geldi. Fenerbahçe maçı 4-1 kazanarak lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Pendikspor'u konuk etti.
Mücadele Fenerbahçe'nin 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Pendikspor, 30. dakikada Halil Akbunar'ın golüyle öne geçti.
İkinci yarıda 59. dakikada Mert Hakan Yandaş skoru eşitledi. 87. dakikada Batshuayi, Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıyı gole çevirdi. 90+4'te sahne alan Ferdi Kadıoğlu bu sezon ilk golünü attı. 90+9'da İrfan Can Kahveci maçın skorunu tayin etti.
Fenerbahçe bu sonuçla puanını 76'ya yükseltti ve Galatasaray'ın 2 puan ardından takibini sürdürdü. Pendikspor ise 26 puanla sondan bir üst sırada kaldı.
PENDİKSPOR'A 3 KIRMIZI KART
Pendikspor'da Welinton 71. dakikada ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 90+1. dakikada ise Arnaud Lusamba önce faulü nedeniyle sarı kart gördü, ardından hakemi alkışlayarak tepki gösteren oyuncu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.
90+6'da Fenerbahçe'nin 3. golünün ardından itirazlarda bulunan Pendikspor teknik direktörü İbrahim Üzülmez de kırmızı kart gördü.