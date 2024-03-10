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İlk sahur ne zaman, saat kaçta? Sahura ne zaman kalkacağız?

İlk sahur vakti, 2024 Ramazan ayının gelmesiyle birlikte tüm İslam camiası tarafından sorgulanmaya başladı. "Onbir Ayın Sultanı" olarak adlandıran Ramazan ayı, ilk sahurla beraber bu gece yarısından itibaren başlayacak. İlk oruçlarını tutmaya hazırlanan milyonlarca Müslüman ise "İlk sahur ne zaman, saat kaçta? Sahura bu gece mi idrak edilecek?" sorularına yanıt arıyor. Peki, ilk sahur ne zaman, saat kaçta? Sahura bu gece mi kalkılacak?

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 10 Mart 2024 21:53, Son Güncelleme : 10 Mart 2024 21:48
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İlk sahur ne zaman, saat kaçta? Sahura ne zaman kalkacağız?

İlk sahura ne zaman kalkılacağı, oruç tutmaya hazırlanan yüz binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 Ramazan imsakiyesiyle birlikte, İstanbul, Ankara ve İzmir ve tüm illerde yaşayan vatandaşların ilk sahura ne zaman, saat kaçta kalkacağı belli oldu.

İLK SAHUR NE ZAMAN, BU GECE Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 Ramazan imsakiye takvimiyle birlikte, ilk sahura ne zaman kalkılacağı belli oldu.

Buna göre; Üç ayların son ayı olan Ramazan ayının ilk orucu için 10 Mart'ı 11 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve yarın ilk iftar yapılacak.

İLK SAHUR SAAT KAÇTA?

İlk sahura saat kaçta kalkacaklarını merak eden ve sahur vakitlerini sorgulayan vatandaşlar için 2024 Ramazan imsakiyesi belli oldu.

Buna göre; İlk imsak yarın yani 10 Mart'ı 11 Mart'a bağlayan gece saat 04.52'te Iğdır'da yaşanacak, ilk iftar da 18.13'te Iğdır'da yapılacak. Ramazanın ilk günü son imsak saat 06.02'te Çanakkale'de olacak.

İlk sahur İstanbul'da saat 05.51, Ankara'da 05.36 ve İzmir'de 06.01'de bu gece yaşanacak.

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