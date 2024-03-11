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Cem Yılmaz'dan Ramazan ayının ilk gecesinde rakı paylaşımı

Komedyen Cem Yılmaz, ramazan ayının ilk gecesinde sosyal medya hesabından rakı fotoğrafı paylaşarak tepki çekti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Mart 2024 01:05, Son Güncelleme : 11 Mart 2024 01:09
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Cem Yılmaz'dan Ramazan ayının ilk gecesinde rakı paylaşımı

Ramazan ayının ilk günü bugün idrak edilecek.

İlk sahura kalkılacak bu günde, komedyen Cem Yılmaz'dan tepki çeken bir paylaşım geldi.

Ramazanın ilk gecesinde rakı fotoğrafı paylaştı

Yılmaz, kişisel Instagram hesabından, masasındaki bir şişe rakı ve tuttuğu kadehi paylaştı. Bu paylaşım kısa sürede yüzlerce tepki yorumu aldı.

Yılmaz'ın bu paylaşımı birçok kullanıcı tarafından ramazan ayının manevi atmosferine saygısızlık olarak görüldü ve eleştirildi.

İşte Cem Yılmaz'ın o paylaşımı:

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