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96'ncı Oscar ödülleri sahiplerini buldu

Sinema dünyasının en gösterişli şovu bu yıl 96'ncı kez düzenlendi. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) tarafından verilen Oscar Ödülleri, Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda sahiplerini buldu.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 11 Mart 2024 07:19, Son Güncelleme : 11 Mart 2024 07:19
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96'ncı Oscar ödülleri sahiplerini buldu

Hollywood'un ünlülerinin akın ettiği törenin kırmızı halısı her zamanki gibi rengarenkti. Yıldızlar aylar öncesinden hazırlanan kıyafetleriyle birer birer kırmızı halıda boy gösterdi.

Sinema dünyasının en prestijli ödülleri olarak anılan Oscar'lar 96'ncı kez sahiplerini buldu.

Oscar'a Oppenheimer damga vurdu. 13 dalda Oscar'a aday Oppenheimer, en iyi film dahil 7 ödül aldı. Filmdeki rolüyle Cillian Murphy en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazandı. En iyi yönetmen ödülü Christopher Nolan'ın oldu. En iyi kadın oyuncu Oscar'ı ise Poor Things filmindeki rolüyle Emma Stone'a gitti.

"Berbat geçen çocukluğuma teşekkür ederim"

Ana sunuculuğunu Jimmy Kimmel'ın üstlendiği ödül gecesine damgasını vuran kişi ise uzun kariyerinde iki kez kaçırdığı ödülü bu kez kucaklayan Robert Downey Jr. oldu.

58 yaşındaki oyuncu Oppenheimer filmindeki performansıyla en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazandı.

Robert Downey Jr, daha önce de 1993 yılında Chaplin, 2009 yılında da Tropic Thunder adlı filmlerle aynı ödüle aday gösterilmiş ama kazanamamıştı.

Robert Downey Jr Oppenheimer ile bu kez heykelciği evine götürme şansını yakaladı. Usta oyuncu yaptığı ödülü kabul konuşmasında "Berbat geçen çocukluğuma teşekkür ederim" diyerek inişli çıkışlı yaşamına da bir selam gönderdi.

Barbie'ye tek ödül

Yılın en iddialı ve en çok izlenen filmlerinden biri olan Barbie ise geceden tek ödülle ayrıldı.

En iyi kadın oyuncu ödülü de Poor Things ise en iyi kadın oyuncu, en iyi kostüm tasarımı, en iyi saç ve kostüm tasarımı, en iyi prodüksiyon tasarımı ödüllerini alarak bir anlamda sürpriz yapmış oldu.

İşte 96'ncı Oscar Ödülleri töreninde o ünlü heykeli evine götürenler....

En iyi film: Oppenheimer

En iyi erkek oyuncu: Cillian Murphy (Oppenheimer)

En iyi kadın oyuncu: Emma Stone (Poor Things)

En iyi yönetmen: Christopher Nolan (Oppenheimer)

En iyi yardımcı erkek oyuncu: Robert Downey Jr (Oppenheimer)

En iyi yardımcı kadın oyuncu: Da'Vine Joy Randolph (The Holdovers)

En iyi orijinal senaryo: Anatomy of a Fall (Justine Triet -Arthur Harari)

En iyi uyarlama senaryo: American Fiction (Cord Jefferson)

En iyi kısa animasyon film: War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko (Dave Mullins Brad Booker)

En iyi uzun animasyon: The Boy and the Heron (Hayao Miyazaki, Toshio Suzuki)

En iyi kostüm tasarımı: Poor Things (Holly Waddington)

En iyi uluslararısı film: The Zone of Interest (İngiltere- Yönetmen: Jonathan Glazer)

En iyi makyaj ve saç tasarımı: Poor Things ( Nadia Stacey, Mark Coulier Josh Weston)

En iyi görsel efekt: Godzilla Minus One

En iyi kurgu: Oppenheimer (Jennifer Lame)

En iyi kısa belgesel: The Last Repair Shop (Ben Proudfoot, Kris Bowers)

En iyi görüntü yönetmeni: Oppenheimer (Hoyte Van Hoytema)

En iyi uzun belgesel: 20 Days in Mariupol (Mstyslav Chernov, Michelle Mizner and Raney Aronson-Rath)

En iyi kısa live action: The Wonderful Story of Henry Sugar (Wes Anderson and Steven Rales)

En iyi ses: The Zone of Interest (Tarn Willers, Johnnie Burn)

En iyi orijinal müzik: Oppenheimer (Ludwig Göransson)

En iyi orijinal şarkı: What Was I Made For (Billie Eilish, Finneas O'Connell- Barbie)

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