Beylikdüzü'nde silahla vurulan 2 kişiden biri öldü, diğeri ağır yaralandı

Yargıtay'dan 'mal kaçırma' kararı: Boşanma öncesi satışa sınırlama geliyor
Yargıtay'dan 'mal kaçırma' kararı: Boşanma öncesi satışa sınırlama geliyor
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
Sponsorlu İçerik
En çok aday 'Çankaya'da! Üç büyük şehirde 1.925 aday yarışıyor
En çok aday 'Çankaya'da! Üç büyük şehirde 1.925 aday yarışıyor
16 milyon için hükümet düğmeye bastı
16 milyon için hükümet düğmeye bastı
Samsun açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
Samsun açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
Şimşek, Şanlıurfa'da iş dünyası temsilcileriyle buluştu
Şimşek, Şanlıurfa'da iş dünyası temsilcileriyle buluştu
Sahurda ve iftarda hangi yemekleri yiyelim?
Sahurda ve iftarda hangi yemekleri yiyelim?
'5 yıl bitti, büyükşehir belediyesi acaba kaç adet metro hattı yaptı?'
'5 yıl bitti, büyükşehir belediyesi acaba kaç adet metro hattı yaptı?'
Antalya'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4,7 büyüklüğünde deprem
En ucuz pidenin satılacağı il belli oldu
En ucuz pidenin satılacağı il belli oldu
Mevduat faizleri 22 yılın zirvesinde
Mevduat faizleri 22 yılın zirvesinde
'Deprem yakında gelirse şaşırmayalım'
'Deprem yakında gelirse şaşırmayalım'
İlçenin kadın kaymakamı, yaptığı hizmetlerle vatandaşların gönlünü kazandı
İlçenin kadın kaymakamı, yaptığı hizmetlerle vatandaşların gönlünü kazandı
Erdoğan: Sabah erken kalkan Özgür efendiden rol çalıyor
Erdoğan: Sabah erken kalkan Özgür efendiden rol çalıyor
Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
Nikah ile düğün tarihi uyuşmayan çiftlere yeni hizmet 'temsili nikah memuru'
Nikah ile düğün tarihi uyuşmayan çiftlere yeni hizmet 'temsili nikah memuru'
Gabar'da 2024'ün ilk rekoru kırıldı, günlük varil 37 bine ulaştı
Gabar'da 2024'ün ilk rekoru kırıldı, günlük varil 37 bine ulaştı
Beş ilde kar yağışı etkili oldu
Beş ilde kar yağışı etkili oldu
Sağlık Bakanlığı'nın 5 yıllık yeni yol haritası belli oldu
Sağlık Bakanlığı'nın 5 yıllık yeni yol haritası belli oldu
Türk savunma sanayisi 10 yıla 13 havacılık motoru sığdırdı
Türk savunma sanayisi 10 yıla 13 havacılık motoru sığdırdı
Bakanlık vatandaşı uyardı: Konut kredisi kullanacaklar dikkat!
Bakanlık vatandaşı uyardı: Konut kredisi kullanacaklar dikkat!
Gazze'den yürek burkan çığlık! Belki de son Ramazanımız
Gazze'den yürek burkan çığlık! Belki de son Ramazanımız
'Benim için bu bir final' diyen Erdoğan için bir ihtimal daha var
'Benim için bu bir final' diyen Erdoğan için bir ihtimal daha var
Yabancıya satış tepkisi yerliyi de kaçırdı! Yurt dışına para akıttık
Yabancıya satış tepkisi yerliyi de kaçırdı! Yurt dışına para akıttık
Konut kiralarında yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı?
Konut kiralarında yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı?
'Polis ve jandarmanın yakasında kamera olacak'
'Polis ve jandarmanın yakasında kamera olacak'
Bakan Koca'dan yeni hastane müjdesi
Bakan Koca'dan yeni hastane müjdesi
Türkiye'nin ilk milli turbofan uçak motoru çalıştırıldı
Türkiye'nin ilk milli turbofan uçak motoru çalıştırıldı
Kredi notu artışlarının devamı gelir mi?
Kredi notu artışlarının devamı gelir mi?
'Hiç kimsenin bize seçim kaybettirmek için ortada dolaşmasına rıza gösteremeyiz'
'Hiç kimsenin bize seçim kaybettirmek için ortada dolaşmasına rıza gösteremeyiz'
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Adli Olaylar

Beylikdüzü'nde silahla vurulan 2 kişiden biri öldü, diğeri ağır yaralandı

Beylikdüzü'nde motosikletli saldırgan tarafından silahla vurulan 2 kişiden biri öldü, diğeri ağır yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mart 2024 07:24, Son Güncelleme : 11 Mart 2024 07:21
Yazdır
Beylikdüzü'nde silahla vurulan 2 kişiden biri öldü, diğeri ağır yaralandı

Barış Mahallesi Reşat Nuri Güntekin Sokak'taki kafeden akşam saatlerinde çıkan 4 kişiye, arabaya bindikleri sırada motosikletli bir kişi tarafından silahla ateş açıldı.

Vurulan Şuayip A. ile İdil B, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Şuayip A. yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, ağır yaralanan İdil B'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Güvenlik şeridi çekerek bölgede inceleme yapan polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Görgü tanığı Sait Gezer, bankta otururken motosiklet sesi duyduğunu ifade ederek, "Tam kalkıp bakacakken 3-4 el silah sesi geldi." dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber