Beylikdüzü'nde silahla vurulan 2 kişiden biri öldü, diğeri ağır yaralandı

Şuayip A. yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, ağır yaralanan İdil B'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Barış Mahallesi Reşat Nuri Güntekin Sokak'taki kafeden akşam saatlerinde çıkan 4 kişiye, arabaya bindikleri sırada motosikletli bir kişi tarafından silahla ateş açıldı.

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