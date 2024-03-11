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En çok aday 'Çankaya'da! Üç büyük şehirde 1.925 aday yarışıyor

31 Mart yerel seçimlerine 3 haftadan az bir süre kalırken, en heyecanlı yarış İstanbul, İzmir ve Ankara'da yaşanıyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 11 Mart 2024 07:36, Son Güncelleme : 11 Mart 2024 07:38
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En çok aday 'Çankaya'da! Üç büyük şehirde 1.925 aday yarışıyor

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre 25 milyona yaklaşan kişiyle Türkiye nüfusunun neredeyse 3'te birinin yaşadığı üç ilde 1.925 aday kıyasıya rekabet ediyor.

İstanbul'un 39 ilçesinde 806 aday, Ankara'nın 25 ilçesinde 481 aday, İzmir'in 30 ilçesinde ise 538 aday yarışıyor.

İstanbul, 27'si bağımsız 49 adayla Büyükşehir Belediye Başkanlığında en fazla adayın olduğu il olurken, İstanbul'u 6'sı bağımsız 27 adayla İzmir ve 5'i bağımsız 24 adayla Ankara takip ediyor.

3 büyük kentin 94 ilçesinde toplam 1825 aday bulunuyor. Bu sayıya büyükşehir belediye başkanlığı adayları da dahil edildiğinde aday sayısı 1.925'e ulaşıyor.

En fazla adayın yarıştığı ilk üç ilçe ise Ankara'da.

28 aday ile Çankaya listenin başını çekerken, bu ilçeyi 27 aday ile Altındağ, 26 aday ile Keçiören ve Gölbaşı ilçeleri takip ediyor.

İstanbul'da en çok adayın olduğu ilçeler ise 25 aday ile Bakırköy ve Sultanbeyli olurken, İzmir'de ise 23 adayla Bornova ve Çiğli en çok rekabetin yaşandığı ilçelerin başını çekiyor.

En az adayın yarıştığı ilçeler ise 13'er adayın yarıştığı Ankara'nın Evren ve İzmir'in Kiraz ilçeleri ile 16 adayın bulunduğu İstanbul'un Şile ilçesi.

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