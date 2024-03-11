İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
Sponsorlu İçerik
Kandil'den cezaevine gelen mikro not gardiyan dikkatiyle yakalandı
Kandil'den cezaevine gelen mikro not gardiyan dikkatiyle yakalandı
Prof. Dr. Naci Görür uyardı: Denize doğru ilerliyor
Prof. Dr. Naci Görür uyardı: Denize doğru ilerliyor
Otomotiv satışlarında yüzde 40'lık artış
Otomotiv satışlarında yüzde 40'lık artış
75 ilde Mercek operasyonu: 1031 şüpheliye işlem
75 ilde Mercek operasyonu: 1031 şüpheliye işlem
Ramazan hareketi, henüz çarşı pazara uğramadı
Ramazan hareketi, henüz çarşı pazara uğramadı
Özel'den İmamoğlu'na... Sözleri sertti!
Özel'den İmamoğlu'na... Sözleri sertti!
Yargıtay'dan 'mal kaçırma' kararı: Boşanma öncesi satışa sınırlama geliyor
Yargıtay'dan 'mal kaçırma' kararı: Boşanma öncesi satışa sınırlama geliyor
En çok aday 'Çankaya'da! Üç büyükşehirde 1.925 aday yarışıyor
En çok aday 'Çankaya'da! Üç büyükşehirde 1.925 aday yarışıyor
16 milyon için hükümet düğmeye bastı
16 milyon için hükümet düğmeye bastı
Samsun açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
Samsun açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
Şimşek, Şanlıurfa'da iş dünyası temsilcileriyle buluştu
Şimşek, Şanlıurfa'da iş dünyası temsilcileriyle buluştu
Sahurda ve iftarda hangi yemekleri yiyelim?
Sahurda ve iftarda hangi yemekleri yiyelim?
'5 yıl bitti, büyükşehir belediyesi acaba kaç adet metro hattı yaptı?'
'5 yıl bitti, büyükşehir belediyesi acaba kaç adet metro hattı yaptı?'
Antalya'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4,7 büyüklüğünde deprem
En ucuz pidenin satılacağı il belli oldu
En ucuz pidenin satılacağı il belli oldu
Mevduat faizleri 22 yılın zirvesinde
Mevduat faizleri 22 yılın zirvesinde
'Deprem yakında gelirse şaşırmayalım'
'Deprem yakında gelirse şaşırmayalım'
İlçenin kadın kaymakamı, yaptığı hizmetlerle vatandaşların gönlünü kazandı
İlçenin kadın kaymakamı, yaptığı hizmetlerle vatandaşların gönlünü kazandı
Erdoğan: Sabah erken kalkan Özgür efendiden rol çalıyor
Erdoğan: Sabah erken kalkan Özgür efendiden rol çalıyor
Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
Nikah ile düğün tarihi uyuşmayan çiftlere yeni hizmet 'temsili nikah memuru'
Nikah ile düğün tarihi uyuşmayan çiftlere yeni hizmet 'temsili nikah memuru'
Gabar'da 2024'ün ilk rekoru kırıldı, günlük varil 37 bine ulaştı
Gabar'da 2024'ün ilk rekoru kırıldı, günlük varil 37 bine ulaştı
Beş ilde kar yağışı etkili oldu
Beş ilde kar yağışı etkili oldu
Sağlık Bakanlığı'nın 5 yıllık yeni yol haritası belli oldu
Sağlık Bakanlığı'nın 5 yıllık yeni yol haritası belli oldu
Türk savunma sanayisi 10 yıla 13 havacılık motoru sığdırdı
Türk savunma sanayisi 10 yıla 13 havacılık motoru sığdırdı
Bakanlık vatandaşı uyardı: Konut kredisi kullanacaklar dikkat!
Bakanlık vatandaşı uyardı: Konut kredisi kullanacaklar dikkat!
Gazze'den yürek burkan çığlık! Belki de son Ramazanımız
Gazze'den yürek burkan çığlık! Belki de son Ramazanımız
'Benim için bu bir final' diyen Erdoğan için bir ihtimal daha var
'Benim için bu bir final' diyen Erdoğan için bir ihtimal daha var
Ana sayfaHaberler Siyasi

Özel'den İmamoğlu'na... Sözleri sertti!

Katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerini paylaşan CHP lideri Özel, parti içindeki 'Burcu Köksal' krizine ilişkin konuştu. İmamoğlu'nun açıklaması için 'sert' diyen Özel, Köksal'ın ifadelerinin ise 'kabul edilemez' olduğunu söyledi. Bütün taraflarla konuşulduğunu ve meselenin halledildiğini aktaran Özel, "Genel başkan belli bir sözü söylediğinde o iş orada biter" ifadelerini kullandı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 11 Mart 2024 08:12, Son Güncelleme : 11 Mart 2024 09:29
Yazdır
Özel'den İmamoğlu'na... Sözleri sertti!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Özel, Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın "Seçildiğimde DEM Parti hariç bütün siyasi partilere kapımızı açık olacak" açıklaması üzerine ortaya çıkan parti içi krize ilişkin konuştu.

Taraflarla meselenin konuşulduğunu ve çözüldüğünü söyleyen Özel, Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarının sert, Köksal'ın ise 'kabul edilemez' olduğunu söyledi.

'BURCU MİLLİYETÇİLİĞİ HASSAS BİRİ'

Özel, konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi:

Genel başkan belli bir sözü söylediğinde o iş orada biter. Burcu Köksal Afyon'da belediyeyi alıyor zaten esas telaş ondan. Benim düzeltme yapmam, Burcu Hanım da bir düzeltme yaptı. Bu da bir süreç. O beni düzeltmedi. Algıyla olgu yer değiştirdi. Ben bu ifadeleri siyaseten sorunlu buluyorum. O dedi ki ki bana 'eş başkan', 'Bu belediyeyi DEM Parti'yle yöneteceksin' diyorlar. 'Ben belediyenin kapıları DEM hariç herkese açık' dedim.

Burcu milliyetçiliği hassasiyeti olan biri. Burcu'nun 'DEM Parti'yle yöneteceksiniz' sözünden kurtulmak için yaptığı bir iş. Süreci sakin ve doğru bir şekilde yönettik. Ekrem başkanla birkaç kez konuştuk. İBB Kürtlerin de bir belediyesi. Birçok ilde Kürtlerin desteği kritik. Bugün Ahmet Türk de 'Ekrem başkanla genel başkanın tavrı sorunu çözdü' dedi. Ben de Ahmet Türk gibi bir kanaat önderinden bunu duymuş olmaktan memnumum. Seçime giderken bir vekil, bir belediye kaybetmek, bir ayağının tökezlemesi hoş değildir. Benim de işim o.

'EKREM BAŞKAN'IN AÇIKLAMASI SERTTİ'

(Ekrem İmamoğlu'nun 'Ya başka bir parti bulacak ya başka bir iş' açıklaması) Taahhütnameyi Burcu Köksal'dan önce konuşup kararlaştırdık. Belediye başkanları mal varlığını açıklayacak, kadınlara yönelik ayrımcılığın son bulması ve tüm vatandaşlara eşit davranacakları yönünde maddeler vardı. Bu taahhütnameyi Burcu Köksal da imzaladı. Ekrem başkanın açıklaması sert bir hüküm cümlesi içeriyor. Burcu Köksal'ın ilk açıklaması kabul edilemez. Bütün taraflarla konuştuk ve meseleyi hallettik. Burcu Köksal'ın bu açıklamadan sonra kimseye ayrımcılık yapmayacağını ve belediyenin kapısının herkese açık olacağını söylemesi bir özür niteliğinde. AK Partililer onu çıldırttı ama biz bu konuyu geride bıraktık. Yaşanmasaydı daha iyiydi. Ekrem İmamoğlu 'Burcu Köksal özür dilesin' diye aramadı. Burcu Hanım'ın bu düzeltme tweet'ini istedik. Meselede burada kapandı, gitti. Sorun çözüldü.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber