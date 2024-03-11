Adana'da otobüsle kamyon çarpıştı: 1 ölü

Eray Kaya'nın kullandığı kamyon, Alparslan Türkeş Bulvarı ile Mustafa Kemalpaşa Bulvarı kesişiminde Z.Ö. idaresindeki Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüsle çarpıştı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları kontrollerde kamyon sürücüsü Eray Kaya'nın öldüğünü tespit etti.

Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından Kaya'nın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ekiplerin çalışmasının ardından kamyon çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.