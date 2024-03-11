Dolar ve Euro tarihi seviyelerde

Serbest piyasada 32,0000 liradan alınan dolar, 32,0020 liradan satılıyor. 35,0810 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 35,0830 lira olarak belirlendi.

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