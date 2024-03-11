Dolar ve Euro tarihi seviyelerde
Yerel seçim öncesi artan döviz talebinin de etkisiyle dolar kuru 32 lirayı geçti. Avro ise 35 liradan işlem görüyor.
Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 11 Mart 2024 09:43, Son Güncelleme : 11 Mart 2024 09:53
İstanbul serbest piyasada dolar 32,0020 liradan, avro 35,0830 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 32,0000 liradan alınan dolar, 32,0020 liradan satılıyor. 35,0810 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 35,0830 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 31,9620 lira, avronun satış fiyatı ise 35,0400 lira olmuştu.