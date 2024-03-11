Borsa haftaya yükselişle başladı

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
Sponsorlu İçerik
Kandil'den cezaevine gelen mikro not gardiyan dikkatiyle yakalandı
Kandil'den cezaevine gelen mikro not gardiyan dikkatiyle yakalandı
Prof. Dr. Naci Görür uyardı: Denize doğru ilerliyor
Prof. Dr. Naci Görür uyardı: Denize doğru ilerliyor
Otomotiv satışlarında yüzde 40'lık artış
Otomotiv satışlarında yüzde 40'lık artış
75 ilde Mercek operasyonu: 1031 şüpheliye işlem
75 ilde Mercek operasyonu: 1031 şüpheliye işlem
Ramazan hareketi, henüz çarşı pazara uğramadı
Ramazan hareketi, henüz çarşı pazara uğramadı
Özel'den İmamoğlu'na... Sözleri sertti!
Özel'den İmamoğlu'na... Sözleri sertti!
Yargıtay'dan 'mal kaçırma' kararı: Boşanma öncesi satışa sınırlama geliyor
Yargıtay'dan 'mal kaçırma' kararı: Boşanma öncesi satışa sınırlama geliyor
En çok aday 'Çankaya'da! Üç büyükşehirde 1.925 aday yarışıyor
En çok aday 'Çankaya'da! Üç büyükşehirde 1.925 aday yarışıyor
16 milyon için hükümet düğmeye bastı
16 milyon için hükümet düğmeye bastı
Samsun açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
Samsun açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
Şimşek, Şanlıurfa'da iş dünyası temsilcileriyle buluştu
Şimşek, Şanlıurfa'da iş dünyası temsilcileriyle buluştu
Sahurda ve iftarda hangi yemekleri yiyelim?
Sahurda ve iftarda hangi yemekleri yiyelim?
'5 yıl bitti, büyükşehir belediyesi acaba kaç adet metro hattı yaptı?'
'5 yıl bitti, büyükşehir belediyesi acaba kaç adet metro hattı yaptı?'
Antalya'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4,7 büyüklüğünde deprem
En ucuz pidenin satılacağı il belli oldu
En ucuz pidenin satılacağı il belli oldu
Mevduat faizleri 22 yılın zirvesinde
Mevduat faizleri 22 yılın zirvesinde
'Deprem yakında gelirse şaşırmayalım'
'Deprem yakında gelirse şaşırmayalım'
İlçenin kadın kaymakamı, yaptığı hizmetlerle vatandaşların gönlünü kazandı
İlçenin kadın kaymakamı, yaptığı hizmetlerle vatandaşların gönlünü kazandı
Erdoğan: Sabah erken kalkan Özgür efendiden rol çalıyor
Erdoğan: Sabah erken kalkan Özgür efendiden rol çalıyor
Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
Nikah ile düğün tarihi uyuşmayan çiftlere yeni hizmet 'temsili nikah memuru'
Nikah ile düğün tarihi uyuşmayan çiftlere yeni hizmet 'temsili nikah memuru'
Gabar'da 2024'ün ilk rekoru kırıldı, günlük varil 37 bine ulaştı
Gabar'da 2024'ün ilk rekoru kırıldı, günlük varil 37 bine ulaştı
Beş ilde kar yağışı etkili oldu
Beş ilde kar yağışı etkili oldu
Sağlık Bakanlığı'nın 5 yıllık yeni yol haritası belli oldu
Sağlık Bakanlığı'nın 5 yıllık yeni yol haritası belli oldu
Türk savunma sanayisi 10 yıla 13 havacılık motoru sığdırdı
Türk savunma sanayisi 10 yıla 13 havacılık motoru sığdırdı
Bakanlık vatandaşı uyardı: Konut kredisi kullanacaklar dikkat!
Bakanlık vatandaşı uyardı: Konut kredisi kullanacaklar dikkat!
Gazze'den yürek burkan çığlık! Belki de son Ramazanımız
Gazze'den yürek burkan çığlık! Belki de son Ramazanımız
'Benim için bu bir final' diyen Erdoğan için bir ihtimal daha var
'Benim için bu bir final' diyen Erdoğan için bir ihtimal daha var
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Ekonomi

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 2,28 yükselişle 9.363,89 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mart 2024 10:09, Son Güncelleme : 11 Mart 2024 10:05
Yazdır
Borsa haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 208,57 puan ve yüzde 2,28 değer kazanarak 9.363,89 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 4,74 ve holding endeksi yüzde 2,01 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri kazandırırken, en fazla yükselen bankacılık oldu.

Cuma günü, alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,12 değer kazancıyla 9.155,32 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD enflasyon verilerinin açıklanacağı haftaya negatif seyirle başladığını belirterek, bu hafta yurt içinde sanayi üretimi ve cari açık verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, cuma günü piyasaların kapanmasının ardından Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü de "durağan"dan "pozitif"e çıkardı.

Fitch Ratings'in açıklamasında, not artırımının, makroekonomik ve dış kırılganlıkları azaltmada para politikası sıkılaştırmasının, beklenenden daha fazla önden yüklenmesi de dahil olmak üzere, Haziran 2023'teki değişimden bu yana uygulanan politikaların dayanıklılığına ve etkinliğine olan güvenin artmasından kaynaklandığı bildirildi.

Analistler, bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt içinde ise iş gücü istatistikleri ve ticaret satış hacim verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.500 puanın direnç, 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber