Kırıkkale'de operasyon: 20 zanlı tutuklandı
Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli yakalandı, ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mart 2024 10:18, Son Güncelleme : 11 Mart 2024 10:19
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 4-10 Mart'ta yapılan çalışmalarda asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 132 zanlı hakkında yasal işlem yapıldı.
Çeşitli suçlardan aranan 20 şüphelinin yakalandığı ve 2'sinin işlemlerinin ardından tutuklandığı operasyonlarda, 1205 kişi ve 127 araç sorgulandı.
Çalışmalarda ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi.