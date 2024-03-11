Kırıkkale'de operasyon: 20 zanlı tutuklandı

Çeşitli suçlardan aranan 20 şüphelinin yakalandığı ve 2'sinin işlemlerinin ardından tutuklandığı operasyonlarda, 1205 kişi ve 127 araç sorgulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 4-10 Mart'ta yapılan çalışmalarda asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 132 zanlı hakkında yasal işlem yapıldı.

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