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Savdes-Sen: Aidat kesintilerinde en alt sınırı uygulayacağız

Anayasa Mahkemesinin, kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanabilmesi için "yüzde 2 barajını aşan sendikalara üye olma" şartı getiren düzenlemeyi iptal etti. SAVDES-SEN Genel Başkanı CENGİZ oluşan mağduriyete ilişkin; "Anayasa Mahkemesi kararı nedeniyle ortaya çıkan toplu sözleşme ikramiyesinin iptali ile yaşanan sorun en kısa sürede çözümlenecektir. Sorun çözümleninceye kadar üyelerimizin mağdur olmaması için Savdes-Sen üyelik aidat kesintilerini nisan ayından itibaren kanunen en alt sınır olan ücretin binde dört'e indiriyoruz" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Mart 2024 10:13, Son Güncelleme : 11 Mart 2024 10:20
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Savdes-Sen: Aidat kesintilerinde en alt sınırı uygulayacağız
Sendika aidatında yüzde 2 barajının iptal gerekçesi yayımlandı

SAVDES-SEN Genel Başkanı Tuncay CENGİZ konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklama:

"Anayasa Mahkemesinin 18 Ocak 2024 tarih ve 2024/12 sayılı kararı 05 Mart 2024 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmış, buna göre sendika üyesi memurlara aylık 538 TL toplu sözleşme ikramiyesi ödenmesini öngören ikinci fıkrası iptal edilmiştir. Böylelikle, aylık 190 TL toplu sözleşme desteğinin tüm memurlara ödenmesi hususu gündeme gelmiş, sendika üyesi memurların yaklaşık %90'ına aylık 348 TL eksik ödeme yapılması durumu ortaya çıkmıştır. Memurların özlük haklarında geriye dönüşün bir örneği olan ve beklenmeyen bu durumdan kurtulmak için üst düzeyde girişim ve görüşmelerimiz olmuş, Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın açıklamalarından mağduriyet yaratan bu sorunun çözüleceği anlaşılmıştır. Konu tarafımızdan takip ve koordine edilmektedir."

"Tüm uyarı ve tepkilere rağmen, toplu sözleşmeye katılan aç gözlü konfederasyonların aymazlığı ve doymazlığı sonucu %2'lik sendikal örgütlenme barajı getirilmesindeki ısrarı, bu şekliyle memurların elindeki toplu sözleşme ikramiyesinin yok edilmesine ve mağduriyetine sebebiyet verildiğinin altını çizen Genel Başkan Cengiz mağduriyete ilişkin çözüm olarak, "Hiçbir üyemizin mağdur olmayacağını daha önce belirtmiştim. SAVDES-SEN olarak her zaman söylediğimiz gibi üyelerimizin yanındayız. Sorun çözülünceye kadar oluşacak mağduriyetleri gidermek üzere, SAVDES-SEN Ana Tüzüğünün 58'inci maddesi ile Genel Merkez Yönetim Kurulumuza verilen yetki dahilinde üyelik ödentisini Nisan 2024 ayından itibaren 4688 sayılı Kanunun öngördüğü en alt sınır olan damga vergisine esas ücretin binde dördüne düşürmek üzere 08 Mart 2024 tarih ve 35 sayılı yönetim kurulu kararımızı aldık ve kararımızı tüm kurumlara göndererek, Nisan 2024 ayından itibaren binde dört üzerinden sendika aidat kesintisi yapılmasını istedik" ifadelerinde bulundu.

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SAVDES-SEN : Nisan ayından itibaren aidatların ortalamasını yaklaşık 150-155 TL'ye düşürüyoruz

"Sorunun çözüleceğine olan inancımız tamdır. Bizler, siyasallaşmış promosyon sendikalarına inat, samimiyetle yürüttüğümüz hak ve hukuk mücadelemizle gerçek sendikacılık yapmaya ve üyelerimizin yanında durmaya hız kesmeden kararlılıkla devam edeceğiz" diyen Genel Başkan Cengiz: "Nisan ayından itibaren sendikamıza gelecek aidatların ortalamasını yaklaşık 150-155 TL'ye düşürüyor, en düşük aidat ödeyen üyemize aylık yaklaşık 90 TL, yıllık toplam 1.080 TL toplu sözleşme desteği kalmasını sağlıyoruz. Sorun çözüldüğünde, bu rakamlar yıllık 5.000-6000 TL bandına çıkacağını da ayrıca ifade etmek istiyoruz" dedi.

SAVDES-SEN Genel Başkanı Tuncay CENGİZ son olarak şunları dile getirdi;

Bu zorlu süreçte siz değerli üyelerimizden beklentimiz, diğer sendikalar ile aramızdaki farkı görerek, bize güvenmeniz, her daim üyesinin yanında olan ve üyesini düşünen gerçek sendikacılık örneği olan SAVDES-SEN ve siyasetten uzak bağımsız sendikacılığın temsilcisi Kamu Birliği Konfederasyonunun mücadelesine desteğinizi güçlü bir şekilde göstermenizdir."

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