Memur-Sen 3600 ek gösterge talebini yineledi

Memur-Sen'in yaptığı paylaşımda: '1. dereceye yükselen ancak 3600 Ek Gösterge'den yararlanmayan kamu görevlilerine de 3600 Ek Gösterge verilmesi 7. Dönem Toplu Sözleşme'de Kamu Hakem Kurulu Kararıyla kayıt altına alınmıştı.

'Teklif bir an önce TBMM'ye sunulmalı'

Sözlerin tutulması, kamuda çalışma barışının sağlanması için 1. Dereceye yükselen tüm memurlara 3600 Ek Gösterge teklifi bir an önce TBMM'ye sunulmalı, süreç tamamlanmalıdır.' ifadelerine yer verildi.