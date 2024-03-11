Profesörden korkutan hava kirliliği uyarısı: Bağdat Caddesi'nde çocuklar yürütülmemeli

Milyonlarca insanın yaşadığı İstanbul'da, yaşam alanlarının daralması ve araç sayısının günden güne artışı ile hava kirliliği had safhada.

HASTALIKLARIN HABERCİSİ...

Bu durum birçok hastalığın da habercisi durumuna gelirken, Uluslararası Hava Kirliliğini Önleme ve Çevre Koruma Birliği (IUAPPA) Başkanı Prof. Dr. Selahattin İncecik TRT Haber'de konuya ilişkin önemli mesajlar verdi.

"BAĞDAT CADDESİ'NDE ÇOCUKLARIN YÜRÜTÜLMEMESİ LAZIM"

İstanbul'daki en riskli yerlere değinen İncecik, "Trafik yoğunluğunun görüldüğü her nokta riskli. İnsanlar Bağdat Caddesi'nin her iki tarafında yürüyorlar. Ortada yoğun bir araç trafiği var. Orada ne dizel ne de benzinli araçlara bir sınırlama getiriliyor. İnsanlar yürürken bu emisyonlara, bu kirleticilere maruz kalıyor. Farkında olmadan hastalanıyorlar. Sırf NO2'ye maruz kalmamaları için Bağdat Caddesi'nde küçük çocukların yürütülmemesi lazım." dedi.

"DURAKLARDA MUTLAKA MASKE TAKILMALI"

Prof. Dr. İncecik'in yüksek ölçüde kirleticinin duraklarda insanlar tarafından solunduğunu belirterek, "Uzun yıllardır öğrencilerime hep 'Otobüs duraklarında maskesiz durmayın, beklemeyin' derdim. Çünkü duraklarda özellikle de kalkışlarda çok büyük oranda siyah duman çıkıyor. Orada oturanların bunu almaları kaçınılmaz. Bu son derece zararlı bir şey. Mutlaka maske takılmalı" dedi.