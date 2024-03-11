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Asgari ücrete ara zam yapılır mı? İTO Başkanı'ndan açıklama

Asgari ücrete ara zam tartışmalarına iş dünyası da katıldı. İstanbul Ticaret Odası Şekib Avdagiç, asgari ücretin ocak ayında 1 yıllık açıklandığını, dolayısıyla bütün iş dünyasının bütçelerini buna göre yaptığını söyledi. Enflasyonu düşürmenin kuralları olduğunu belirten Avdagiç, ""Bizim spekülasyonlarla işimiz yok" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mart 2024 13:13, Son Güncelleme : 11 Mart 2024 13:13
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Asgari ücrete ara zam yapılır mı? İTO Başkanı'ndan açıklama

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Enflasyonu aşağıya çekeceksek; hiçbir şeye dokunmadan, hiç kimsenin konfor alanına giriş yapmadan bunu dünyada başaran hiçbir ülke yok. Enflasyonu düşürmenin belli kuralları, kaideleri, konseptleri var." dedi.

İş dünyasının gündemine ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Avdagiç, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) sıkılaşma adımlarına değinerek, "Bizim ülke olarak en kısa zamanda, etkili bir şekilde enflasyonu aşağıya çekmemiz lazım. Enflasyonu aşağıya çekeceksek; hiçbir şeye dokunmadan, hiç kimsenin konfor alanına giriş yapmadan bunu dünyada başaran hiçbir ülke yok." değerlendirmesinde bulundu.

"ASGARİ ÜCRET 1 YILLIK AÇIKLANDI"

Şekib Avdagiç, asgari ücrette ara zam beklentilerinin sorulması üzerine, asgari ücretin 1 yıllık açıklandığını, dolayısıyla bütün iş dünyasının bütçelerini buna göre yaptığını söyledi.

Avdagiç, "Bizim spekülasyonlarla işimiz yok. Biz İstanbul Ticaret Odası'yız. Kamunun belirlediği bir asgari ücret var. Bunu belirlerken ortaya koyduğu bir çerçeve var. Biz ve temsil ettiğimiz şirketler, kamunun ortaya koyduğu bu çerçeveyi ve buradaki takdiri gündeme alarak bütçemizi yaptık. Devletin bununla ilgili gündeme getirdiği bir söylem var, biz bu söylemin bu sene geçerli olduğunu öngörüyoruz." diye konuştu.

"YÜZDE 55'İ ÇALIŞANIN ELİNE GEÇİYOR"

Şekib Avdagiç, aylık 100 bin lira brüt maaşlı çalışanın eline geçen oranın yüzde 55 olduğunu belirterek, "Yani işverenin cebinden çıkan paranın sadece yüzde 55'i çalışanın eline geçiyor. Bu konudaki düzenlemeleri gözden geçirmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

KIRMIZI ET AÇIKLAMASI

Şekib Avdagiç, kırmızı et fiyatlarıyla ilgili süreci iyi takip etmek gerektiğinin altını çizerek, son bir yılda yem fiyatlarının yüzde 27, kırmızı et fiyatlarının ise yüzde 100'ün üzerinde arttığını, bunun rasyonel olmadığını söyledi. Avdagiç, kırmızı ette ana girdilerde böyle bir artışı gerektirecek maliyet oluşmadığını sözlerine ekledi.

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