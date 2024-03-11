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Bakan Kacır: Türkiye'yi küresel üretim üssü haline getirdik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Sıfırdan inşa ettiğimiz araştırma, geliştirme ve inovasyon ekosistemizle, altyapısı güçlü planlı sanayi alanlarımızla, girişimcilik kültürü ve nitelikli insan kaynağıyla Türkiye'yi küresel üretim üssü haline getirdik" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mart 2024 14:19, Son Güncelleme : 11 Mart 2024 14:20
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Bakan Kacır: Türkiye'yi küresel üretim üssü haline getirdik

Kentteki programları kapsamında Yalova Belediyesi ve esnaf ziyaretinde bulunan Bakan Kacır, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü'ndeki Yalova Meyve Suyu Üretim Tesisi'nin açılış törenine katıldı.

Bakan Kacır, burada yaptığı konuşmada, eşsiz doğası, bereketli toprakları ve güzel iklimiyle Türkiye'nin meyve üretiminde öncü şehirlerinden Yalova'nın ilk coğrafi işaretli tarım ürünü Yalova aronyasının üretim hacmini artıracak, aynı zamanda şehrin tarım potansiyelini açığa çıkaracak projenin, Yalova'ya ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşımak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığı ve güçlü liderliğiyle ülkeyi asra bedel demokrasi ve kalkınma hamleleriyle buluşturduklarını aktaran Kacır,

"Yurdun dört bir yanını ulaştırmadan sağlığa, turizmden ticarete, teknolojiden savunma sanayine, güvenlikten tarıma kadar her alanda eserlerle, hizmetlerle adeta ilmek ilmek dokuduk. Sıfırdan inşa ettiğimiz araştırma geliştirme ve inovasyon ekosistemizle, altyapısı güçlü planlı sanayi alanlarımızla, girişimcilik kültürü ve nitelikli insan kaynağıyla Türkiye'yi küresel üretim üssü haline getirdik"

diye konuştu.

Bakan Kacır, Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artıracak, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığını tahkim edecek hamleleri bir bir hayata geçirerek yerli ve özgün, teknoloji geliştiren, teknoloji üreten Türkiye'yi inşa ettiklerini belirterek

"Artık ürettiği askeri insansız hava araçlarıyla terörü vatan toprağından silen, 60 yıl öncesinin devrim otomobili hayalini devrin otomobilini üreterek gerçeğe dönüştüren bir Türkiye var. Makus talihini yenmiş, yeniden yükselişi gerçekleştirmiş, kadim tarihinden aldığı ilhamla geleceğe umutla bakan güçlü ve büyük Türkiye"

ifadelerini kullandı.

"48 bin 500'den fazla nitelikli istihdamın önünü açtık"

"Türkiye Yüzyılı" adını verdikleri Cumhuriyetin ikinci asrının, ülkenin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine yükselişinin, milletin layık olduğu noktaya taşınmasının asrı olacağını belirten Bakan Kacır, konuşmasına şöyle sürdürdü:

"Tam bağımsız ve müreffeh Türkiye'yi inşa ederken, yatırım teşvikleriyle, sanayi sektörümüze, KOBİ'lerimize sağladığımız imkanlarla ve bölgesel kalkınma projelerimizle son 22 yılda Yalova'mızı da ihya ettik. Yalova'ya yaptığımız yatırımlarla, eser ve hizmetlerimizle şehrin çehresini değiştirdik. Düzenliğimiz 628 teşvik belgesiyle şehrimizde 133 milyar lira tutarındaki yatırımın ve 48 bin 500'den fazla nitelikli istihdamın önünü açtık. Yalova'mızın kalkınmasının başat aktörü olarak gördüğümüz KOBİ'lerimize can suyu olduk. 22 yıl öncesinde parmakla sayılabilecek kadar az KOBİ'miz, KOSGEB desteklerinden faydalanmışken biz bu sayıyı 452 milyon liranın üzerinde destekle 5 bin 100'ün üzerine çıkardık. 22 yıl önce Yalova'mızda organize sanayi bölgesi (OSB) yoktu. Biz şehrimize 4 OSB kazandırdık. Organize sanayi bölgelerimizde 5 bine yakın yeni istihdam oluşturduk."

Yalova'yı, bilimde ve teknolojide daha ileriye taşımak için TÜBİTAK akademik, bilim insanı ve özel sektör Ar-Ge destek programları kapsamında 73 projeye ve 133 bilim insanına, 342 milyon lira destek sağladıklarını açıklayan Bakan Kacır, Türkiye'nin teknoloji üssü olma yolundaki yürüyüşünde, Yalovalı gençlerin de yer alması adına Yalova'da Deneyap Teknoloji Atölyesi kurduklarını aktardı.

"171 kalkınma projesine 291 milyon lira destek olduk"

Yalova'nın yerel tatlarını, lezzetlerini koruduklarını, dünyaya tanıttıklarını dile getiren Kacır, şöyle devam etti:

"Yalova aronyası, Çınarcık işi ve Yalova kivisini coğrafi işaretle tescilledik. Kalkınma Ajansı mali ve teknik destek programları kapsamında kadın ve genç istihdamını destekledik. Şehrimizin tarımda, katma değerli üretim potansiyelini harekete geçiriyoruz. Yalova'yı her alanda kalkınma yolculuğunda hızlandırıyoruz. Bugüne kadar kamu kurumlarımızın, mahalli idarelerimizin, üniversitelerimizin, özel sektörümüzün ve sivil toplum kuruluşlarımızın 171 kalkınma projesine 291 milyon lira destek olduk. Bugün de yine başta kadınlarımız ve gençlerimizin iş hayatına aktif katılımlarını sağlayacak, şehrimizin tarımsal kalkınmasını destekleyecek 'Üzümsü Meyvelerle Yalova'da Kır Kent Elele' projesinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Doğu Marmara Kalkınma Ajansımızın 4,4 milyon lira destek verdiği bu proje ile şehrimizin coğrafi işaretli ürünleri Yalova aronyası ve Yalova kivisi başta olmak üzere üretilen meyvelerin işlenmesi için bir meyve suyu üretim hattı ama aynı zamanda bir kuluçka merkezi kurduk. Yerel meyve üretiminin sürdürülebilirliğini destekleyecek, bölgesel kalkınmayı hızlandıracak bu tesisi, meyve üreticilerinin, kooperatiflerin hizmetine sunduk. Aynı zamanda şehrin meyve üretiminde verimliliğini, kaliteyi ve sürdürülebilirliğini artırmak için 20 vatandaşa eğitim verdik."

"Yalova'nın büyüme yolculuğunda her daim yanında olmaya devam edeceğiz"

Yalova'nın üretimde, istihdamda, büyüme yolculuğunda her daim yanında ve yakınında olmaya devam edeceklerini belirten Kacır,

"Şehrimizi son 22 yılda olduğu gibi kalkındırmaya, potansiyelini harekete geçirmeye devam edeceğiz"

dedi.

Yalova'nın, 1999 depreminde en fazla yara alan illerden birisi olduğunu hatırlatan Kacır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Allah, aynı acıları bir daha yaşatmasın. Şehrimiz küllerinden yeniden doğmasına, güçlenmesine hükümet olarak muazzam katkı sunduk. Yalova son 22 yılda, hızla toparlanarak ülkemizin en cazip, en gözde şehirlerinden biri haline geldi. Afetlere dayanıklı, güvenli, güçlendirilmiş şehirler ancak gerçek belediyecilik anlayışı ile kurulur, imar edilir. Şimdiye kadar gerçek belediyecilik yaptık, gönül belediyeciliği yaptık, bundan sonra da Türkiye'nin dört bir yanında bu anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Çünkü bizim ajandamızda farklı siyasi ikballer, farklı hedefler yok. Bizim ajandamızda sadece millete kesintisiz hizmet etmek, şehirlerimizi geleceğe taşımak, büyük ve güçlü Türkiye hedefini gerçekleştirmek var. Yalova'mız bu anlamda inanıyorum ki, 31 Mart'ta emaneti ehline teslim edecektir. Biz şehirlerimize yatırım yapmaya, potansiyellerini harekete geçirerek kalkınma hareketini yerelden genele taşımaya devam edeceğiz. İnanıyoruz ve biliyoruz ki milletimiz artık ağır bedeller ödeyerek, zorluklara göğüs gererek elde ettiği kazanımlarından ödün vermeyecek. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde müreffeh, daha itibarlı daha güçlü Türkiye için kutlu yürüyüşümüz devam edecek."

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