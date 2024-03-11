MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirildi.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 11 Mart 2024 14:58, Son Güncelleme : 11 Mart 2024 15:50
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:
"Kahraman komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.
Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirmeye devam edeceğiz!"
Kahraman komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 11, 2024
Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirmeye devam edeceğiz!. pic.twitter.com/u04lS2imRc