Ankara'da EGO otobüsü devrildi: 24 kişi yaralandı

Beyobası Mahallesi yakınlarında Bülent A. idaresindeki 06 BU 2080 plakalı "526" hat numaralı EGO otobüsü, yoldan çıkarak şarampole devrildi.

İlk belirlemelere göre 16 kişinin yaralandığı kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu belirtildi.