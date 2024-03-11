Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kayseri'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mart 2024 15:28, Son Güncelleme : 11 Mart 2024 15:21
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balıkesir'de yargılandığı davada "terör örgütüne üye olma" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası verilen E.K'nin saklandığı adresi tespit etti.
Melikgazi ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlünün jandarmadaki işlemleri devam ediyor.