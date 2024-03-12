Devlet memurlarının yeniden atanmasında bekleme süreleri

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Erdoğan: Gazze dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığına dönüştü
Erdoğan: Gazze dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığına dönüştü
%2.99 Faizli 50.000 TL Kredi Fırsatı Anında Cebinde!
%2.99 Faizli 50.000 TL Kredi Fırsatı Anında Cebinde!
Sponsorlu İçerik
DEM Parti'nin Batman'daki ihraç kararına 'faşist' tepkisi
DEM Parti'nin Batman'daki ihraç kararına 'faşist' tepkisi
Bakan Göktaş'tan Birleşmiş Milletler'de 'İsrail' protestosu
Bakan Göktaş'tan Birleşmiş Milletler'de 'İsrail' protestosu
Bakan Özhaseki'den TOKİ mağdurları açıklaması
Bakan Özhaseki'den TOKİ mağdurları açıklaması
Eylem Tok ve oğlunun iadesi için istenen belgeler tamamlandı
Eylem Tok ve oğlunun iadesi için istenen belgeler tamamlandı
Diyanet'ten 'Kütüphane kapısı öğrenciye kapalı' iddiasına açıklama
Diyanet'ten 'Kütüphane kapısı öğrenciye kapalı' iddiasına açıklama
İstanbul'da bazı memurlar mükerrer olarak sandık görevlisi yapıldı
İstanbul'da bazı memurlar mükerrer olarak sandık görevlisi yapıldı
Bakan Tunç: Seçimler yenilenirse Erdoğan bir kez daha aday olabilir
Bakan Tunç: Seçimler yenilenirse Erdoğan bir kez daha aday olabilir
Erdoğan: Gazze'de zulmü meşrulaştıranlar var
Erdoğan: Gazze'de zulmü meşrulaştıranlar var
11 ilde Sibergöz-24 operasyonu: 139 gözaltı
11 ilde Sibergöz-24 operasyonu: 139 gözaltı
Bakan Şimşek: Cari açık iyileşmeye devam ediyor
Bakan Şimşek: Cari açık iyileşmeye devam ediyor
Yunanistan'da kapıda vize uygulaması: 5 adada başlayacak
Yunanistan'da kapıda vize uygulaması: 5 adada başlayacak
Fitch: Ekonomi politikasının dayanıklı olduğuna güvenimiz arttı
Fitch: Ekonomi politikasının dayanıklı olduğuna güvenimiz arttı
YKS'ye 3 milyon 36 bin 945 aday başvurdu
YKS'ye 3 milyon 36 bin 945 aday başvurdu
'Marmara depreminin eli kulağında!' Tehlike sadece İstanbul'da değil
'Marmara depreminin eli kulağında!' Tehlike sadece İstanbul'da değil
İstanbul'daki yerel zincir marketlerde yüzde 25 indirim kampanyası
İstanbul'daki yerel zincir marketlerde yüzde 25 indirim kampanyası
Eski milletvekili Ahmet Çelik, kardeşi tarafından bıçaklandı
Eski milletvekili Ahmet Çelik, kardeşi tarafından bıçaklandı
Firari yazar Eylem Tok ve oğlu için iade talepnamesi
Firari yazar Eylem Tok ve oğlu için iade talepnamesi
GSS borcu olanlar dikkat! Gecikme faiz oranı belli oldu
GSS borcu olanlar dikkat! Gecikme faiz oranı belli oldu
LGS başvurularında tarih belli oldu
LGS başvurularında tarih belli oldu
MAK Danışmanlık'tan 30 büyükşehir anketi: AK Parti o illeri CHP'den alıyor
MAK Danışmanlık'tan 30 büyükşehir anketi: AK Parti o illeri CHP'den alıyor
Yeniden Refah Partisi, AK Parti'den kaç ilçe istedi?
Yeniden Refah Partisi, AK Parti'den kaç ilçe istedi?
Kredi kartı nakit avans ve taksit sayıları düşürüldü
Kredi kartı nakit avans ve taksit sayıları düşürüldü
'CHP binasında para sayma görüntüsü'ne soruşturma
'CHP binasında para sayma görüntüsü'ne soruşturma
6 ilde organize suç örgütlerine 'Mahzen' operasyonu: 54 gözaltı
6 ilde organize suç örgütlerine 'Mahzen' operasyonu: 54 gözaltı
Günlük adli para cezalarında üst limit artırıldı
Günlük adli para cezalarında üst limit artırıldı
Kandil kuryeliğine mesleki faaliyet kılıfı
Kandil kuryeliğine mesleki faaliyet kılıfı
Emekliye bayram ikramiyesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Emekliye bayram ikramiyesi Resmi Gazete'de yayımlandı
TÜİK: Bir yıl içinde 5 bin çift boşandı
TÜİK: Bir yıl içinde 5 bin çift boşandı
Ana sayfaHaberler Memurlar.Net

Devlet memurlarının yeniden atanmasında bekleme süreleri

Bu yazımızda çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmaları hakkında açıklamalarda bulunulacaktır. Memurluktan çekilme isteği memurun yazılı müracaatıyla olmakta, çekilmiş sayılma ise görevin terk edilmesi gibi bazı durumlarda meydana gelebilmektedir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 12 Mart 2024 19:41, Son Güncelleme : 11 Mart 2024 15:42
Yazdır
Devlet memurlarının yeniden atanmasında bekleme süreleri

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 94 üncü maddesinde, "Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır.

Çekilmek istiyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir.

Olağanüstü mazeretle çekilenler, üstüne haber vermek şartiyle bir ay kaydına tabi değildirler." hükmü, 95 inci maddesinde, "Çekilen Devlet memurlarından devir ve teslim ile yükümlü olanlar, bu işlemlerin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar. Hizmet icaplarına göre devir ve teslim işlemleri için gerekli süreler, yönetmelikte belirtilir. hükmü, 96 ncı maddesinde, " Olağanüstü hal, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki Devlet memurları, çekilme istekleri kabul edilmedikçe veya yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar." hükmü, 97 nci maddesinde ise, "Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere;

A) 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden,

B) Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94 üncü maddenin 2 nci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden,

C) 95 inci maddede yazılı zorunluluklara uymayanlar 3 yıl geçmeden,

D) 96 ncı maddeye aykırı hareket edenler hiçbir surette,

Devlet memurluğuna alınamazlar." hükmü yer almaktadır.

Söz konusu hükümler incelendiğinde, memurun çekilmesi ve çekilmiş sayılma halleri, memurun çekilmek istemesi halinde yerine gelecek kişiyi bekleme durumu, olağanüstü mazeretle çekilme halleri, çekilmede devir teslim yükümlülüğü, OHAL durumunda çekilme hali ve sonuçları hükme bağlanmıştır. Bu maddelerle bağlantılı olan anılan Kanunun 97 nci maddesi ise çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarını düzenlemiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde,

-Memur çekilmek istediğinde yerine atanan kişinin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam ettiğinde yerine atanan kişi bir aylık süre içinde gelmezse veya yerine bir vekil atanmazsa üst amirine haber vererek görevini bırakabilir. Bu durumda (usulüne uygun olarak çekilme) bekleme süresi 6 ay olarak belirlenmiştir. 6 ay sonra ilgili Devlet memurluğuna yeniden atanabilecektir.

-İlgilinin üstüne haber verme usulünün yazılı olması gerekmektedir. Çünkü bu usül Devlet memurlarının genel haklarından olan müracaat hakkıyla ilişkilidir.

-1 yıllık bekleme süresine tabi olanlar ise, bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile çekilmek istemesi halinde yerine atanacak kişiyi beklemeyen veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam etmeyen kişilerdir.

-Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar: Başka yerdeki göreve atanmada belirli süre sonunda işe başlamayanlar (yol süresi+10 günlük ikinci süre), bilgilerini artırmak üzere dış memleketlere gönderilenlerden sürelerinin bitiminde görevlerine başlamayanlar, görevin kesintisiz 10 gün terkedilmesi hali ve aylıksız izin süresinin bitimi veya mazeret sebebinin ortadan kalkmasını izleyen 10 gün içinde görevine dönmeyenlerdir. Bunlar da yeniden Devlet memurluğuna atanmak için 1 yıllık bekleme süresine tabidirler.

-Devir teslim yükümlülüklerine aykırı hareket edenler 3 yıl geçmeden Devlet memuru olamayacaklardır. Devir teslim işlemlerinin yazılı olarak yapılması ispat yükümlülüğü açısından uygun bir yöntem olacaktır.

-Öte yandan, savaş, seferberlik, OHAL ya da genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki Devlet memurlarının (yangın, sel, deprem, çığ vb.) amirlerince çekilme isteklerinin kabul edilmesi gerekmektedir. Ya da yerine atanacak kişi işe başlamalıdır. Yoksa bu yerlerdeki Devlet memurları bu usulleri izlemeden görevinden çekilirse hiçbir surette bir daha Devlet memurluğuna alınmazlar.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber