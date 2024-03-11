Şırnak'ta terör operasyonu: 8 gözaltı
Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Mart 2024 16:27, Son Güncelleme : 11 Mart 2024 16:27
Terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent merkezi ve ilçelerde PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı, 1 kişinin işlemleri sürüyor.