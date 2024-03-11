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Kripto Para Borsası Başlangıç Rehberi

Kripto para borsaları, geleneksel ve dijital para birimlerinin ticaretinin yapılmasına imkan tanıyan sanal platformlardır. Dijital paralar, geleneksel metaların aksine fiziksel bir varlığa sahip olmadığı için sanal cüzdanlarda muhafaza edilir. Bu cüzdanlar aynı zamanda varlıkların dönüştürülebildiği, alınıp satıldığı birer borsa haline gelmiştir. Ancak bazı borsalar hala kripto paraların çekilmesine izin vermez. Aynı zamanda işlem ücreti, hızı ve kullanım kolaylığı açısından aralarında ciddi farklılıklar vardır.



Kripto para borsası seçerken göz önünde bulundurulması gereken birçok etkenden söz edilebilir. Yeni başlayanlar için her ne kadar işlem ücretleri önemli olsa da aslında güvenilirlik ve işlem hacmi, daha önemli kriterlerdir. Günümüze bakıldığında, güvenilirliği ve kayıtlı kullanıcı sayısının yüksek olmasıyla öne çıkan başlıca platformlardan biri, Binance'tır. Bu içerikte, kripto para yatırımına yeni başlayanların bilmesi gerekenler ve tercih edilebilecek borsalar hakkında detayları görebilirsiniz.



Kripto Para Nedir?



Kripto para birimi, kriptografi olarak isimlendirilen şifreleme yöntemiyle tasarlanmış ve değişim aracı olarak kullanılma amacı taşıyan dijital varlıktır. Üçüncü bir finans sistemi tarafından doğrulanması gerekmez. Bu anlamda geleneksel para biriminden ayrılır. Şifreleme yönteminin işlevi ise güvenli ve doğrulanabilir olmasını sağlamaktır.

Kripto paraların diğer özellikleri şunlardır:

" Şeffaflık: Kayıtlarının tutulduğu blokzincir, herkese açıktır ve tüm kullanıcılar tarafından denetlenebilir.

" Eşler Arası Sistem: Dağıtık ağlar üzerinde çalışırlar. Doğrudan kullanıcıların işlem yaptığı borsalardır.

" Sınırlılık: Üretimi daha önceden belirlenmiş bir algoritma aracılığıyla sınırlandırılır. Bu sayede kripto paraların arzı kontrol altında tutulur.

" Güvenlik: Şifreleme yöntemiyle korunur ve tüm işlemler dijital imzalarla onaylanır.

" Esneklik: Kripto paraların her biri farklı amaçlar için geliştirilmiş çok sayıda türe sahiptir. Daha hızlı işlem süreleri, düşük ücretler ve gizlilik gibi alanlarda işlevsellik sunması bu çeşitlilikten kaynaklanır.



Dijital varlıkların, yatırım aracı olarak değerlendirmesi mümkündür. Ancak sahip oldukları yüksek volatilite birtakım riskleri de beraberinde getirir. Fiyatların nasıl belirleneceğini kesin bir şekilde ifade etmek mümkün değildir. Bununla birlikte yatırımcılar, piyasa analizleri ve öngörülen gelişmeler doğrultusunda daha makul adımlar atabilir.



Blokzincir Nedir?



Kripto paraların dünyasını ve sistemin işleyişini daha iyi kavrayabilmek adına blokzincir teknolojisini bilmek gerekir. Bu zincir, şeffaf veritabanı olarak tanımlanabilir. Kriptografi altyapısı taşıyan zincir içerisindeki her blok, verileri dağıtık defter teknoloji sayesinde saklar. Tek bir alanda yapılan işlemler, tüm sisteme yansır. Güvenli ve şeffaf olmasının temel nedeni de budur. İşlevi en temelde veri saklamak olduğu için finans sektöründe değerlendirmeye oldukça uygundur.

Blokzincir teknolojisinin verileri ağ içerisinde dağıtık olarak depolaması, herhangi bir noktada yaşanabilecek olası arızaların sistem genelinde ciddi problemler yaratmasını engeller. Verimliliği en üst düzeyde arttırmayı hedefleyen işleyiş sistemi iş süreçlerini dönüştürmeye de yardımcı olur. Veri güvenliğini ve bütünlüğünü önceleyen kriptografik altyapıya sahip olması bu anlamda önemlidir.



Kripto Para Piyasasının Yapısı ve İşleyişi



Kripto para fiziki yapıya sahip olmasa da geleneksel fiat birimlerinde olduğu gibi yatırım yapma imkanı sunar. Dijital borsalar bu anlamda alıcı ve satıcıları bir araya getiren oluşumlar olarak hizmet verir. Bu piyasayı etkileyen bazı faktörlerse aşağıdaki gibidir:



" Teknolojik Gelişmeler: Gelişen teknoloji bu piyasa üzerinde de dönüşümlere neden olur. Farklı algoritmalar, yeni kripto paralar ve güncellenen protokoller gibi yenilikler dijital para piyasasının işleyişini etkiler.

" Psikolojik Faktörler: Panik, kaçırma korkusu, belirsizlik ve şüphe gibi psikolojik faktörler kripto paralara olan talebi belli oranda etkiler.

" Medya: Kripto paralarla alakalı ana akım medyada veya sosyal mecralarda çıkan; haberler, yorumlar, analizler, spekülasyonlar talep unsuru üzerinde önemlidir.

" Regülasyonlar: Yasal statüsü ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Destekleyici regülasyonlar kripto paralara olan talebi artırırken engelleyici olanların azalttığı görülmüştür.



Para piyasalarının temel işleyişi, yatırımcılar arasında emir havuzu oluşturmak ve bu sayede alıcı-satıcı eşleşmelerini sağlamaktır. Sürekli gelişen bir döngü içerisinde olan sistem arz-talep dengesine ve piyasa içi faktörlere bağlı olarak değişim içerisindedir.



Kripto Para Borsaları Nelerdir?



Yatırım yapmak isteyenlerin, beklentilerine uygun bir borsa tercih etmesi son derece mühimdir. Bu bağlamda öne çıkan ve geniş kitleler tarafından kabul gören bazı firmalar vardır.



Binance



2017 yılında Changpeng Zhao tarafından kurulan Binance, günlük 65 milyar dolar işlem hacmine sahip olan en büyük kripto para borsasıdır. 40 dilde müşteri hizmeti desteği vermesiyle birlikte 2020 yılında, Binance TR adında bir platformu da kullanıma sunmuştur. Türkiye'de faaliyet gösteren Kripto para borsası, kullanıcıların TRY üzerinden işlem yapmasına imkan tanımıştır. Bununla birlikte Binance, 250'den fazla kripto paranın alım-satım işlemlerinin yapılabileceği bir cüzdandır.



Coinbase



Halka açık bir şirket olmasıyla dikkat çeken Coinbase, 2012 yılının Mayıs ayında kurulmuş ve günümüzde önemli bir kripto borsası haline gelmiştir. 250'den fazla kripto para birimi üzerinde işlem yapılmasına imkan tanısa da diğer borsalara göre daha seçidir. Örneğin, Monero gibi para birimleri, Coinbase'te mevcut değildir.



Dünyada Öne Çıkan Diğer Borsalar



Binance, Binance TR ve Coinbase, yeni başlayanların rahatlıkla adapte olabileceği kolay bir arayüze sahiptir. Bununla birlikte dünyada öne çıkan başlıca diğer borsalar aşağıdaki gibidir:

" Bitfinex

" Huobi

" Upbit

" Kraken

" Bitstamp

" BTC - e

" Bithumb



Dijital varlık ticareti yapabileceğiniz borsaların her biri; işlem hızı, işlem ücreti, arayüz, spot işlemleri, müşteri hizmetleri desteği gibi özelliklerine göre birbirinden ayrılır. Bu bağlamda İngilizce bilmeyen yeni yatırımcıların, Türkçe dil desteği sunan platformlara yönelmesi, işlemleri anlaması açısından daha önemlidir. Aynı zamanda kullanım kolaylığı da göz önünde bulundurulması gereken en mühim kriterler arasındadır.



Kripto Para Yatırımı Nasıl Yapılır?



Kripto para yatırımı yapmak isteyenlerin öncelikle bir borsada hesap oluşturması gerekir. Bu varlıkların alım-satım işlemleri her ne kadar anonim olsa da borsalara kayıt olurken şahsi bilgilerinizi girmeniz zorunludur. Tercih ettiğiniz platformların üyelik prosedürlerine göre bu süreci rahatlıkla tamamlayabilirsiniz. Ancak bu noktada öne çıkan en mühim detay, borsanın bilgilerinizi ne derece güvenli bir şekilde muhafaza ettiğidir.

Binance, kullanıcı güvenliğini sağlamak adına çeşitli önlemler, yasal düzenlemeler ve lisanslara sahiptir. Aynı özveriyi Coinbase de göstermekte ve bilhassa işlem yapılacak kripto para seçimlerinde dikkatli davranmaktadır. Sizin için en uygun olduğunu düşündüğünüz bir borsa seçmeniz ardından yatırımlarınızı bilinçli bir şekilde yapmaya dikkat etmelisiniz.



Bitcoin Yatırımı



Bitcoin, ilk kripto para olması ve son derece geniş bir kitle tarafından kabul görmesi açısından günümüzün en değerli dijital varlığıdır. Fiyat açısından henüz Bitcoin'i geçen bir altcoin olmasa da ücretinin çok yüksek olması, yeni yatırımcıların tercih etmemesine neden olmuştur. Bununla birlikte Bitcoin yatırımı yapmak isterseniz neredeyse tüm kripto borsalarında işlem yapabileceğinizi ifade etmek mümkündür. Eğer geleneksel para birimleriyle de işlem yapılan bir borsa tercih ederseniz TRY veya Dolar üzerinden çekim yapabilirsiniz.



Ethereum Yatırımı



Bitcoin'den sonra en değerli dijital varlık olan Ethereum, ERC-20 kod sistemiyle birçok kripto para biriminin altyapısını oluşturan açık kaynak kodlu bir blokzinciridir. Zincirin kurumsal para birimi olan Ether, birçok borsada yatırım yapılabilecek dijital varlıklar arasındadır.



SOL Yatırımı



Yüksek kullanılabilirlik ve işlem hızı özellikleriyle öne çıkan SOL, madencilik veya yatırım yoluyla elde edilebilir. Madencilik faaliyetleri yeni başlayanlar için karmaşık olsa da borsalar üzerinden Solana ticareti yapmak daha kolaydır. Binance, Coinbase ve Kraken başta olmak üzere neredeyse tüm borsalarda alım-satım faaliyetlerinin yapılması mümkündür.



Kripto Para Borsaları ve Geleneksel Sistem Arasındaki Farklar



Geleneksel fiat sistemleri, finansal işlemlerin merkezi bir otorite tarafından kontrol edildiği, bu nedenle işlem hızı ve ücretlerinin yüksek olduğu borsalardır. Kripto borsaları ise eşler arası işlem yapma imkanı tanıyan platformlardır. Bu nedenle işlem hızları geleneksel sistemlere kıyasla daha yüksektir. Ayrıca işlem ücretlerinin düşük olması da diğer sistemlerin aksine daha avantajlı olmasını sağlamıştır.

